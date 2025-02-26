Ukrayna’ya barış gücü planı!

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27 Şubat’ta, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Trump’a, Ukrayna’ya 30 bin Avrupalı asker gönderme planını sunması bekleniyor.

The Telegraph’ın haberine göre, Londra ve Paris, ABD’den Ukrayna’ya komşu ülkelerde savaş uçakları ve diğer askeri teçhizat konuşlandırmasını talep ediyor.Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna’da barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının gerekli olduğunu düşündüğünü söylemişti. Ancak bu güçlerin, çatışmanın tüm tarafları için “kabul edilebilir bir biçimde” yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.Trump, “Bize barış gücü lazım… ama herkes için kabul edilebilir bir şekilde”, diyen Trump, Ukrayna’ya yönelik desteğin gelecekte ABD yerine Avrupa’nın sorumluluğunda olması gerektiğini belirtti. “Bence bu konuda esas sorumluluk Avrupa’ya ait olacak”, dedi.Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da Avrupa barış gücünün konuşlandırılmasına karşı olmadığını açıkladı. Trump, bu konuyu doğrudan Putin’e sorduğunu ve Rus liderin “bununla ilgili bir sorunu olmadığını” söylediğini belirtti.Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 12 Şubat’ta Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Washington ve Moskova, görüşmenin içeriği hakkında resmi açıklama yapmamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce, NATO ülkelerinin askerlerinin “farklı bayraklar altında dahi” Ukrayna’da konuşlandırılmasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti. Kremlin de Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi konusunda endişelerini dile getirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş sonrası güvenliği sağlamak için 100 bin Avrupa barış gücü askerine ihtiyaç duyduklarını söylemişti. The Washington Post’un haberine göre, Avrupa Birliği 25 ila 30 bin asker göndermeyi değerlendiriyor.Bu konu, 17 Şubat’ta Paris’te yapılan Avrupa liderleri zirvesinde tartışıldı. Ancak toplantıya katılan ülkeler ortak bir karara varamadı. Almanya, İtalya ve Polonya gibi bazı ülkeler, Ukrayna’ya barış gücü göndermenin uygun olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirdi.