Ukrayna’ya çok tank lazım!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Ayrıca Zelenskiy, Almanya’nın Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim ederse "Rusya Federasyonu topraklarından geçmeyeceklerine" dair güvence verdi.





Alman ARD TV kanalına konuşan Zelenskiy, “Bin tankları varken, bize 10–20–50 tank verme kararı veren tek bir ülke bile sorunu çözmüyor. Sadece çok önemli bir şey yapıyorlar - askerlerimizi kendi değerleri için savaşmaya motive ediyorlar. ’10 tankımız var - hepsini al, 100 tankımız var - hepsini al, ya da bir tankım var - sana veriyorum’, bu tüm dünyanın seninle olduğunu gösteriyor.” dedi





Washington'dan benzer bir karar gelmeden Berlin'in Alman yapımı tankları Kiev'e transfer etmeyeceğine dair haberler hakkında yorum yapan Zelenskiy, Almanya’nın ABD ile ortak hareket ettiğine dikkat çekti.





Alman Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya tedariki, son birkaç haftadır aktif olarak tartışılıyor. Özellikle, Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubu toplantısında Ramstein formatında tartışma yapıldı, ancak müttefikler bir fikir birliğine varamadı.





Polonya, Alman yapımı tankları tedarik etmeye hazır olduğunu beyan ediyor, ancak bunun için Alman hükümetinin onayı gerekiyor. Almanya daha önce bu konudaki planları hakkında kesin bir yanıt vermedi. 22 Ocak'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Burbock, Berlin'in Varşova'ya karışmayacağını söyledi.





Ukrayna’ya tank tedarikinde Fransa’nın 3 tedirginliği





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya gelişmiş Leclerc tankları verme hususunda tedirginliği olduğunu belirtti.





Fransa ile Almanya arasında imzalanan Élysée Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın 60. yıldönümünde Paris'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Macron, Fransız silahlı kuvvetlerinin Leclerc ana ağır tanklarının temini konusunda, "Savunma Bakanı'ndan bunun üzerinde çalışmasını istedim" dedi.





Leclerc tankı verilmesinin üç sorunun aşılmasıyla mümkün olduğunu belirten Macron, ilk olarak Fransa’nın vereceği tankların çatışmalarda tırmanışa yol açmaması gerektiğini;





İkinci olarak Ukrayna'ya "gerçek ve etkili destek" sağlayabilmesi gerektiğini ve bunun için kullanımları ve eğitimleri için operasyonel desteklerin dikkate alınması;





Ve son olarak da Fransa'nın kendi savunma kabiliyetini zayıflatmaması gerektiğine vurgu yaptı.





Macron, “Topçu, karadan havaya sistemler, zırhlı araçlar, teçhizat ve mühimmat konusunda önemli destekler sağladık ve Ukraynalı dostlarımızın talep ettiği hafif tanklar AMX-10 RC konusunda ek kararlar aldık. Leclerc tanklarına gelince, Savunma Bakanı'ndan bunun üzerinde çalışmasını istedim” dedi.