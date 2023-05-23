Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’ya F-16 verme kararı /23 Mayıs 2023 11:38

Ukrayna’ya F-16 verme kararı

İngiltere ve Hollanda’nın başlattığı Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı temini için komisyon oluşturulması fikrine ABD’nin ve diğer batılı devletlerin desteği geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi.

"Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullanan Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.
Benzer bir koalisyon modern takların Ukrayna’ya verilmesinden önce de kurulmuştu.

Daha önce The Washington Post gazetesi Biden yönetiminin F-16 uçakların Ukrayna'ya re-eksportu için Avrupalı müttefiklere yeşil ışık yaktığını yazmıştı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 tedarik etmek için koalisyon oluşturduğu, ancak ABD yönetiminin uçakların Ukrayna'ya satışına ve pilotların eğitimine onay vermediği haberleri basına yansımıştı.

The Washington Post’a konuşan konuya yakın bir kaynak Beyaz Saray'ın F-16 savaş uçaklarının üçüncü ülkeler üzerinden Ukrayna’ya ihracatının ABD tarafından bloke edilmeyeceği, bu kararın da Avrupalı müttefiklerine ilettiğini söylemişti. 18 mayısta ABD Kongresi'nin 14 üyesi, Biden'a acilen Kiev'e F-16 teslimatına izin vermesini talep eden bir mektup göndermiş, F-16 savaş uçaklarının Kiev’e teslimatının önündeki engelin kaldırılması talep edilmişti.
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