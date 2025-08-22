Ukrayna’ya güvenlik garantisinde Moskova’nın Çin detayı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün mevkidaşı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.





Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın eşit katılımıyla sağlanmasını kabul ettiğini, ancak bu süreçte Moskova'nın mutlak dahil olması gerektiğini vurguladı.





Lavrov, Nisan 2022'deki İstanbul görüşmelerinde Ukrayna delegasyonunun BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri (Rusya, Çin, Fransa, ABD, İngiltere) tarafından güvenlik garantisi sağlanmasını önerdiğini hatırlattı. "Almanya, Türkiye ve diğer ilgili ülkelerin de bu garanti grubuna katılabileceği belirtilmişti. Rus tarafı olarak bu teklifi o zaman desteklemiştik" ifadelerini kullanan Lavrov, şimdi ise Rusya'yı dışlayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti.





Rusya'nın Koşulsuz Şartı: Moskova'nın Katılımı





"Rusya olmadan kolektif güvenlik konularının çözülemeyeceğini defalarca açıkladık. Meşru çıkarlarımızı sert ve kararlı şekilde savunacağız" diyen Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı dışlayan girişimlerini "hiçbir yere varamayacak bir yol" olarak nitelendirdi. Lavrov, garantilerin gerçekten güvenilir olması gerektiğinin altını çizdi.





Lavrov'un açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına da dolaylı bir yanıt niteliği taşıyor. Trump, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın barış durumunda Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise deniz, hava ve kara güvenliğini içeren kapsamlı garantiler üzerinde mutabakat sağlandığını ifade etmişti.





Kiev karşı





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin'in olası bir barış anlaşmasında güvenlik garantörü olmasına kesinlikle karşı çıktıklarını açıkladı.





Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaş sırasında bize gerekli desteği sağlamayan garantörlere ihtiyacımız yok. Sadece bize gerçekten yardım etmeye hazır ülkelerin güvenlik garantilerini kabul ederiz" ifadelerini kullandı.