Ukrayna’ya İsveç savaş uçakları desteği

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı General İvan Gavrilyuk, İsveç'in Ukrayna'ya ilk kez Gripen savaş uçakları sağlayacağını doğruladı.





BBC'ye verdiği röportajda Gavrilyuk, "Bu uçakları Ukrayna semalarında gördüğünüzde, o zaman anlayacaksınız" ifadelerini kullanarak teslimatın zamanlaması ve sayısı hakkında detay vermedi.





İsveç'in mevcut filosunda 100'den az Gripen bulunuyor ve bu sayının 5 yılda 120'ye çıkarılması planlanıyor.





Dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçağı





Ukrayna Amerikan yapımı F16 ve Fransız Mirage savaş uçaklarının ardından İsveç yapımı Gripen Savaş uçaklarını da teslim alıyor.





Saab JAS 39 Gripen, İsveç yapımı dördüncü nesil çok amaçlı bir savaş uçağı. 1997'den beri İsveç Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren uçak, aynı zamanda Macaristan, Çekya, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland tarafından da kullanılıyor.





Gripen, 27 mm'lik Mauser BK27 topu ve 120 mermilik cephaneye sahip. Ayrıca RBS-15 gibi gemi savar füzeleri ve Bombkapsel 90 gibi çeşitli bombalar taşıyabiliyor.





Ekim 2023'te İsveç, NATO üyeliği tamamlanana kadar Gripen teslimatı yapmayacağını açıklamıştı. sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsveç'le yapılan müzakerelerde "çığır açan sonuç" elde edildiğini duyurdu.





Devamında ise Ukraynalı pilotların Gripen eğitimine başladığı belirtildi.





Ukrayna'nın aynı zamanda ek ABD yapımı F-16'lar ve Fransız Mirage uçakları da aldığı belirtildi.





Rus yetkililer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlamasını eleştirerek, savaş uçağı teslimatlarını durumun tırmandığına dair işaret olarak değerlendiriyor.