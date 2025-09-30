Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’ya İsveç savaş uçakları desteği /30 Eylül 2025 15:28

Ukrayna’ya İsveç savaş uçakları desteği

İsveç yapımı dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçağı Saab JAS 39 Gripen, Ukrayna’ya verilecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı General İvan Gavrilyuk, İsveç'in Ukrayna'ya ilk kez Gripen savaş uçakları sağlayacağını doğruladı. 

BBC'ye verdiği röportajda Gavrilyuk, "Bu uçakları Ukrayna semalarında gördüğünüzde, o zaman anlayacaksınız" ifadelerini kullanarak teslimatın zamanlaması ve sayısı hakkında detay vermedi.

İsveç'in mevcut filosunda 100'den az Gripen bulunuyor ve bu sayının 5 yılda 120'ye çıkarılması planlanıyor.

Dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçağı

Ukrayna Amerikan yapımı F16 ve Fransız Mirage savaş uçaklarının ardından İsveç yapımı Gripen Savaş uçaklarını da teslim alıyor.

Saab JAS 39 Gripen, İsveç yapımı dördüncü nesil çok amaçlı bir savaş uçağı. 1997'den beri İsveç Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren uçak, aynı zamanda Macaristan, Çekya, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland tarafından da kullanılıyor. 

Gripen, 27 mm'lik Mauser BK27 topu ve 120 mermilik cephaneye sahip. Ayrıca RBS-15 gibi gemi savar füzeleri ve Bombkapsel 90 gibi çeşitli bombalar taşıyabiliyor.

Ekim 2023'te İsveç, NATO üyeliği tamamlanana kadar Gripen teslimatı yapmayacağını açıklamıştı. sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsveç'le yapılan müzakerelerde "çığır açan sonuç" elde edildiğini duyurdu.

Devamında ise Ukraynalı pilotların Gripen eğitimine başladığı belirtildi. 

Ukrayna'nın aynı zamanda ek ABD yapımı F-16'lar ve Fransız Mirage uçakları da aldığı belirtildi. 

Rus yetkililer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlamasını eleştirerek, savaş uçağı teslimatlarını durumun tırmandığına dair işaret olarak değerlendiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’ya İsveç savaş uçakları desteği Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:22