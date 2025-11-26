Ukrayna’ya NATO Dışı Koalisyon Yapılanması

Samanyoluhaber.com - Moskova





Macron, bu planda kara, hava ve deniz bileşenlerinin tümünde aktif katılım öngörüldüğünü ifade etti.





Emmanuel Macron, RTL radyosuna verdiği demeçte, Ukrayna'da bir barış anlaşması imzalanması durumunda bölgeye "güvence güçleri" konuşlandırılabileceğini açıkladı. Macron, bu güçlerin Kiev veya Odessa gibi şehirlerde ya da çevre şehirlerde bulunabileceğini belirtti.





Fransız lider, söz konusu güçlerin Fransız, İngiliz ve Türk askerlerinden oluşacağını ifade ederken, bu birliğin temel görevinin Ukraynalı güçlerin eğitilmesi ve güvenlik konularında destek sağlanması olacağını vurguladı.





ABD'nin Barış Planına Eleştirel Yaklaşım





Fransız Cumhurbaşkanı, ABD tarafından hazırlanan barış planını eleştirerek, planın sadece Rusya'nın çıkarlarını yansıttığını iddia etti. "Ukraynalıların hangi toprak tavizlerine hazır olduğuna başkaları karar veremez" diyen Macron, Cenevre'deki müzakerelerde Kiev'in çıkarlarının da dikkate alındığını söyledi.





Rusya'ya Yönelik Sert Mesaj





Macron, "Rusya'nın Avrupalılarla stratejik bir çatışma içinde olduğunu" öne sürerek, "Bize tehdit oluşturan bir güç karşısında savunmasız olmadığımızı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. Tek "kırmızı çizgi"nin Moskova'nın talepleri olduğunu belirten Macron, diplomasiye rağmen güçlü bir savunma postürü sergilemenin önemine işaret etti.





Bu açıklamalar, Ukrayna krizine çözüm arayışlarının karmaşık dinamiklerini ortaya koyarken, Batılı müttefikler arasında da farklı yaklaşımlar olduğunu gösteriyor. Macron'un Türkiye'yi de içeren üçlü yapı önerisi, Ukrayna sonrası güvenlik mimarisi tartışmalarında yeni bir perspektif sunuyor. Uluslararası gözlemciler, bu planın hem Rusya hem de NATO içindeki diğer aktörlerden nasıl bir tepki alacağını merakla bekliyor.