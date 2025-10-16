Ukrayna’ya silah desteği artıyor

ABD’nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, NATO üyelerinin bugün Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketlerini açıklayacağını duyurdu. Whitaker, Avrupalı müttefiklerin fonlarıyla Amerikan silahlarının satın alındığı PURL programının “sorunsuz ve etkili” bir şekilde işlediğini vurguladı.





Büyükelçi Whitaker, “Şu anda Avrupalı müttefiklerimizin satın alımları sürdüreceğini ve bazı önemli açıklamalar beklediğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Whitaker, “Başkan Trump bu program aracılığıyla Ukrayna’ya dünyadaki en iyi silahları sağladı. Ukrayna’nın onlara ihtiyacı var, onları istiyor ve bu tedarikin devam etmesini sağlamalıyız” şeklinde konuştu.





Açıklama, NATO Savunma Bakanları toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein formatı) toplantılarının yapılacağı yoğun bir diplomasi haftasının arefesinde geldi. Ukrayna Savunma Bakanı’nın da Brüksel’deki toplantılara katılması bekleniyor.





Bu diplomatik trafiğin en üst düzey halkasını ise 17 Ekim’de Beyaz Saray’da gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasındaki görüşme oluşturacak.





“İlişkilerimiz İyi Ama Savaş Neden Sürüyor?”

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile olan savaşı sonlandırma konusundaki isteksizliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Gazetecilerle yaptığı bir sohbette konuşan Trump, iki lider arasındaki kişisel ilişkiye rağmen savaşın devam etmesini anlamadığını ifade etti.





Trump, “Vladimir ile aram oldukça iyiydi, belki hala da öyle. Bu savaşı neden sürdürdüğünü anlamıyorum” şeklinde konuştu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’nin 17 Ekim’deki ziyareti öncesinde bu açıklamayı yapması dikkat çekti.





Trump, ziyaretle ilgili beklentisini, “Eminim ki benden Tomahawk füzeleri isteyecek” sözleriyle dile getirdi. ABD Başkanı, Arjantinli mevkidaşı Javier Milei’ye de şaka yollu “Siz de Arjantin’de Tomahawk istemez misiniz?” diye sordu.