Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler Amerika’dan, maliyeti Avrupa’dan

Yaklaşık 850 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinde füzelerin yanı sıra çeşitli ekipmanların da yer aldığı belirtilirken, paket maliyetinin büyük bölümünün Avrupalı müttefikler tarafından karşılandığı ifade edildi.





Kaynaklar, füze sevkiyatının altı hafta içinde Ukrayna ordusuna ulaşacağını, söz konusu füzelerin 241 ila 450 kilometre menzile sahip olduğunu ve kullanımları için Pentagon onayı gerekeceğini aktardı.





Haberlerde, satış kararının, Alaska'da Trump ile Putin ve Washington'da Trump ile Zelenskiy arasında gerçekleşen zirve görüşmelerinin ardından alındığı vurgulandı.





Trump'ın daha önce, Amerikan füzeleriyle "Rusya'nın derinliklerine yüzlerce mil mesafede" saldırılar düzenlenmesini kabul edilemez bulduğunu ve bu tür yardımların çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulunduğu biliniyor.





Kremlin ise Batı'dan gelen her türlü askeri yardımın savaşın süresini uzattığı görüşünü savunmaya devam ediyor.





ATACMS Kullanımına Sıkı Kısıtlama





Ayrıca Pentagon, bahar aylarından bu yana Ukrayna'ya, Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarına karşı kullanma izni vermiyor.





Kaynaklar, Kiev'in bu füzeleri kullanmak için başvurduğunu ancak reddedildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmasını aylardır sessizce engelliyor.





Yeni uygulamaya göre, ATACMS füzeleri ile İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow seyir füzelerinin Rusya içlerine yönelik her saldırısı için yalnızca Savunma Bakanı Pete Hegset'in şahsi onayının alınması gerekiyor.





Bu prosedürün, Pentagon'da Bakan Yardımcısı Elbridge Colby tarafından geliştirildiği, ancak kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.