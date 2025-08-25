Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler Amerika’dan, maliyeti Avrupa’dan /25 Ağustos 2025 11:52

Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler Amerika’dan, maliyeti Avrupa’dan

Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi, Kiev’e 3.350 adet uzun menzilli ERAM füzesinin satışını onayladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Yaklaşık 850 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinde füzelerin yanı sıra çeşitli ekipmanların da yer aldığı belirtilirken, paket maliyetinin büyük bölümünün Avrupalı müttefikler tarafından karşılandığı ifade edildi. 

Kaynaklar, füze sevkiyatının altı hafta içinde Ukrayna ordusuna ulaşacağını, söz konusu füzelerin 241 ila 450 kilometre menzile sahip olduğunu ve kullanımları için Pentagon onayı gerekeceğini aktardı.

Haberlerde, satış kararının, Alaska'da Trump ile Putin ve Washington'da Trump ile Zelenskiy arasında gerçekleşen zirve görüşmelerinin ardından alındığı vurgulandı. 

Trump'ın daha önce, Amerikan füzeleriyle "Rusya'nın derinliklerine yüzlerce mil mesafede" saldırılar düzenlenmesini kabul edilemez bulduğunu ve bu tür yardımların çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulunduğu biliniyor. 

Kremlin ise Batı'dan gelen her türlü askeri yardımın savaşın süresini uzattığı görüşünü savunmaya devam ediyor.

ATACMS Kullanımına Sıkı Kısıtlama

Ayrıca Pentagon, bahar aylarından bu yana Ukrayna'ya, Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarına karşı kullanma izni vermiyor. 

Kaynaklar, Kiev'in bu füzeleri kullanmak için başvurduğunu ancak reddedildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmasını aylardır sessizce engelliyor.

Yeni uygulamaya göre, ATACMS füzeleri ile İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow seyir füzelerinin Rusya içlerine yönelik her saldırısı için yalnızca Savunma Bakanı Pete Hegset'in şahsi onayının alınması gerekiyor. 

Bu prosedürün, Pentagon'da Bakan Yardımcısı Elbridge Colby tarafından geliştirildiği, ancak kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler Amerika’dan, maliyeti... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:37