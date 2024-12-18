Ukrayna’ya yardım koordinasyonu artık NATO’da

Samanyoluhaber.com - Moskova





NATO, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımın koordinasyonunu, ABD’den devraldı. Değişikliğin, İttifak’ın Ukrayna’daki rolünü güçlendirme amacını taşıdığı belirtiliyor.





Bu birim, Ukrayna’ya sağlanan askeri yardımın lojistik, eğitim ve operasyonel koordinasyonunu yürütecek. NSATU’nun merkezi, Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Amerikan üssünde bulunuyor ve yaklaşık 700 personelden oluşuyor.





NATO’nun rolü artsada ABD’nin ağırlığı devam ediyor





Diplomatik kaynaklara göre, ABD hala Ukrayna’ya en büyük askeri desteği sağlayan ülke konumunda. Bu nedenle yardım koordinasyonunun NATO’ya devredilmesinin pratikteki etkisinin sınırlı olabileceği ifade ediliyor.





ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını hızla sonlandırmak istediğini belirtmişti. Ancak Trump’ın bu konuda nasıl bir politika izleyeceği henüz netleşmedi. Trump’ın açıklamaları, NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğin ve genel Batı stratejisinin geleceği üzerindeki belirsizliği artırıyor.





Temmuz 2024’te Washington’da düzenlenen NATO zirvesinde, Ukrayna’ya askeri yardımın daha iyi koordine edilmesi amacıyla bu görev NATO’ya devredilmişti. Bu karar, İttifak’ın Ukrayna’daki etkisini artırırken, aynı zamanda üye ülkelerin daha fazla sorumluluk almasını sağlayacak.





Bu yeni yapı, NATO’nun Ukrayna’ya desteğini daha merkezi bir hale getirmekle kalmayıp, İttifak’ın Ukrayna savaşındaki rolünü daha görünür kılacak.