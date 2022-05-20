Ukrayna yerine Irak deyince...

Irak'ın işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush, Ukrayna'nın Rusya yönetimi tarafından işgalini eleştirirken, “Rusya’da denge ve denetleme yok. Tek bir adamın Irak’ı işgali tamamen haksız ve acımasızcadır.” ifadelerini kullandı.





Sonrasında ise Irak ifadesini değiştirerek “Ukrayna demek istedim.” dedi.





Evrensel'de yer alan habere göre ABD’nin eski Başkanlarından George W. Bush, Ukrayna yerine yanlışlıkla Irak diyerek, “Irak’ın işgalinin haksız ve acımasız olduğunu” söyledi. ABD’nin eski Başkanlarından George W. Bush, Ukrayna yerine yanlışlıkla Irak diyerek, “Irak’ın işgalinin haksız ve acımasız olduğunu” söyledi.

2003 yılında Irak’ın işgali sırasında ABD Başkanı olan Bush, “Rusya’da denge ve denetleme yok. Tek bir adamın Irak’ı işgali tamamen haksız ve acımasızcadır” diye konuştu. Yanlışlıkla Irak dediğini farkeden Bush, “Ukrayna demek istedim” dedi.





Dallas şehrindeki bir etkinlikte konuşan Bush, Rusya’nın Ukrayna işgalini eleştirirken, Irak gafı yaptı.