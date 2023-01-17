Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da 25 kişinin ölümüne neden olan füze Belarus’dan mı? /17 Ocak 2023 14:02

Ukrayna'da 25 kişinin ölümüne neden olan füze Belarus’dan mı?

Pazar günü Ukrayna’nın Dnipro kentinde Rus füzesiyle vurulan bir apartmanda en az 25 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda insan yaralı kalmıştı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna medyasının Defence Express’e dayandırarak verdiği habere göre Dnipro şehrini vuran füze Belarus’dan fırlatıldı ve muhtemelen S-300’lerden.

Aynı kaynaklar daha önce aynı yönden daha kısa menzillere S-300 modelinden 5V55 füzelerin gönderildiğini yazıyor. 5V55 füzelerinin hedeflerinin imha menzili 75 km'ye kadar ve savaş başlığının ağırlığı 133 kg olduğu verilen bilgiler arasında. 

Defence Express, büyük ihtimalle füzelerin fırlatma alanının Belarus Gomel yakınlarında bulunan "Zyabrivka" askeri alan olduğunu belirtiyor.  Mesafe olarak Ukrayna sınırına sadece 20 km uzaklıktadır.

Hatırlanacağı üzere bu hava sahası, Ukrayna Çernihiv bölgesindeki kara hedeflerine yönelik saldırılar için resmi olarak S-300 fırlatma alanı olarak kabul edilmişti.


Rusya ve Belarus’dan uzun süreli tatbikat

Bu arada Rusya ve Belarus orduları hava kuvvetleri ortak hava indirme tatbikatına başladı. Tatbikatta Belarus’taki bütün askeri üsler aktif olarak kullanılacak.

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin taktik uçuş tatbikatlarının başladığını duyurdu. Tatbikata Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri’ne bağlı birimler katılırken tatbikatlar ülkedeki tüm hava alanları ve eğitim sahalarını kapsıyor.

Belarus savunma departmanı mesajında, tatbikatın asıl amacının "savaş eğitimi görevlerinin ortak performansı ve operasyonel uyumluluğu artırmak" olduğu belirtiyor.

Basın servisine göre, tatbikatlar kapsamında, özellikle Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin devlet sınırı boyunca hava sahasında ortak devriye çalışması, taktik hava indirme birlikleri çıkarma, kargo teslimi ve yaralıları tahliye etmesi gibi operasyonel taktiksel eğitimler verilecek.

Ortak tatbikatlar 1 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Rusya ve Belarus, Batı’dan gelen tehditlere karşı, 10 Ekim 2022’de, ortak bir birlik grubu oluşturma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Ortak Birlik Grubu yaklaşık 70 bin kişilik Belarus ordusunun yanı sıra 9 bin Rus askerinden oluşuyor. Bu anlaşma kapsamında Rusya Belarus’a nükleer başlık takılabilen iskender balistik füzeleri ve kalibr füzelerinin yanı sıra stratejik bombardıman uçakları konuşlandırdı.
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