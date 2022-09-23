Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da 4 bölge referandumda /23 Eylül 2022 14:12

Ukrayna'da 4 bölge referandumda

Ukrayna'da, Rusya ve Moskova destekli güçlerin işgali altındaki dört bölgede, referandum yapılıyor. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da referandumun başladı.

SHABER3.COM

Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson başladı. Bu sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi Salı günü sona erecek.

Referandum yapılan bölgeler Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

Donbas bölgesini oluşturan Donetsk ve Luhansk'ta referandum yapılması uzun süredir gündemdeydi.

İşgal altındaki dört bölgenin Rusya destekli yönetimleri salı günü referanduma gidileceğini ilan etti.

Bir gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den referanduma destek geldi.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rusya, son günlerde, Ukrayna ordusunun karşı saldırısıyla işgal ettiği Harkov kenti ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Referandum kararı, çekilmenin ardından geldi.

Rusların ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'dan çekilmesi, saldırının başında Kiev'den çekilmesinden sonraki en büyük yenilgisi olarak yorumlanıyor.
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