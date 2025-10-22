Ukrayna'da ateşkes için kritik açıklama: Putin ile Trump görüşecek mi?

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan Budapeşte zirvesinin gerçekleşmeyebileceğini yazdı.





Medyada çıkan haberlere göre, taraflar görüşmeler için yeterince hazır olmadıklarını belirterek tarihin kesin olmadığı iddia edildi.





NBC News muhabiri Garrett Haake'ın Beyaz Saray'daki bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan zirvenin hazırlık süreci "askıya alınmış" durumda.





Haberde, Trump yönetiminin, tarafların Ukrayna'daki savaşın çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye henüz hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.





Gerekçe ve Diplomatik Arka Plan





NBC muhabirinin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında 20 Ekim'de gerçekleşen ilk telefon görüşmesi "üretken" olarak değerlendirilse de, ABD Başkanı Trump'ın "iki tarafın da şu an için ilerlemeyi haklı çıkaracak kadar görüşmelere hazır olmadığı" kanaatinde olduğu belirtildi.





Bu iddia, iki bakan düzeyindeki temasların da belirsizliğe girdiği bir dönemde geldi. Reuters'ın daha önce 23 Ekim için planlandığını bildirdiği Lavrov-Rubio buluşmasının ertelendiği, CNN tarafından da doğrulanmıştı. CNN, Beyaz Saray'ın, Rusya'nın Ukrayna savaşına yaklaşımında bir değişiklik gözlemlemediğini öne sürmüştü.





Derin görüş ayrılıkları var





Taraflar, Putin ve Trump'ın önümüzdeki iki hafta içinde, büyük olasılıkla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir zirve için bir araya gelme olasılığını konuşmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, daha önce tarafların kapsamlı bir zirve için hazırlıklara başladığını, ancak kesin bir tarih üzerinde mutabakata varılmadığını açıklamıştı.





Lavrov ise yaptığı son açıklamada, tarafların temasları sürdürmeyi kabul ettiğini ifade etmişti. Bu son gelişmeler, yüksek düzeydeki diplomatik çabaların devam etmesine rağmen, taraflar arasında derin görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve somut bir ilerleme sağlanana kadar bir liderler zirvesinin gerçekleşmesinin beklenmediğini gösteriyor. Süreç, diplomatik kanallar açık kalmakla birlikte, belirsizliğini koruyor.