Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya ve Ukrayna liderleri ile temasa geçerek “taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu” söyledi. İki liderle de ayrı ayrı telefon görüşmesi yapan Selman, siyasi bir çözümü desteklediğini iletti. Selman Zelenskiy ile görüşmesinde, ülkedeki Ukraynalı turistlerin ve oturum izni sahiplerinin vizelerini üç aylığına uzattığını söyledi. Suudi basınına göre Putin ile görüşme ise Putin’in araması sonucu gerçekleşti, Selman Putin’e savaşa dair görüşlerini tekrar iletti.



Rus ordusunun bombardımana tuttuğu Kiev'in 60 km kuzeybatısındaki Borodyanka'daki yıkım drone ile görüntülendi. Yetkililer Rus saldırısını püskürttüklerini açıkladı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in pervasız eylemleri tüm Avrupa’nın güvenliğini doğrudan tehdit edebilir” dedi. Zaporizhzhia nükleer santralinde çıkan yangının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Johnson, durumun endişe verici olduğunu söyledi ve Rusya’yı santral çevresindeki saldırıları durdurmaya davet etti.Ukrayna’da dün gece yangın çıkan Zaporizhia nükleer santralinde güvenliğin sağlandığı açıklandı. Yerel yönetici Aleksandr Starukh Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda santral yönetimiyle görüştüğünü ve güvenliğin sağlandığını öğrendiğini aktardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Ukrayna yönetiminin kendilerine ilettiği bilgiye göre santraldeki ana ekipmanların işlemeye devam ettiğini duyurdu.Çip üreticisi Intel, Rusya ve Belarus’a çip gönderimini durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada “Intel Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınıyor” ifadeleri yer aldı. Intel, Ukraynalılara yardım için 1,2 milyon dolar topladığını da açıkladı. Rusya büyük bir elektronik üreticisi olmadığı için yurtdışından çip alımına ihtiyaç duyuyor.Görüşmeye dair bir açıklama yapan Kremlin de iki liderin enerji sektöründeki son durumu konuştuğu ve OPEC+ blokundaki ortaklarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini teyit ettiğini belirtti. Kremlin’in açıklamasında, Putin’in küresel enerji arzını ilgilendiren konuların politikaya alet edilmemesi gerektiğini söylediği de yer aldı.Derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Rusya’nın kredi notunu BB+’dan CCC-‘ye çekti. Açıklamada “Yaptırımlar Rusya’nın temerrüde düşme ihtimalini ciddi oranda artırdı” ifadeleri yer aldı. Bu, S&P’nin bir hafta içindeki ikinci not indirimi oldu.Çarşamba günü de Moody’s ve Fitch de Rusya’nın kredi notunu düşürmüş, önümüzdeki süreçte yeni düşüşlerin de gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Böylece üç büyük derecelendirme kuruluşu da Rusya’nın kredi notunu yatırım yapılmaması tavsiye edilen seviyeye çekti. Rus rublesi de bu hafta büyük değer kaybetti.ABD Savunma Bakanlığı, “yanlış hesaplamaların, gerginliğin ve askeri vakaların önüne geçmek için” Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir telefon hattı kurulduğunu açıkladı. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, hattın 1 Mart itibarıyla hayata geçtiğini söyledi. ABD ile Rusya daha önce Suriye savaşında da bu tür bir telefon hattı kurmuştu.İngiliz perakende şirketi Marks & Spencer, Rusya’daki mağazalarına ürün göndermeyi bıraktı. Rusya’daki mağazaları Türk şirketi Fiba işletiyor. Çoğu Moskova’da olmak üzere Rusya’da 40’tan fazla şubesi bulunuyor. M&S’ten önce Apple, Jaguar, H&M ve Burberry gibi pek çok şirket Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Lukoil şirketi, internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla Ukrayna’daki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu. Şirket, “Ukrayna’daki trajik olayları” kaygıyla izlediğini ve çatışmaların sonlanması için müzakereleri desteklediğini duyurdu. Şirketin yönetim kurulunun imzasıyla yapılan açıklamada “Silahlı çatışmaların derhal durmasını ve diplomatik yollardan müzakerelerin devam etmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Lukoil, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı açıklama yapan ilk büyük şirket oldu.Ukraynalı yetkililer, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia’da yangın çıktığını açıkladı. Yakınlardaki Enerhodar kentinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, “Santralin bombardımana tutulması nedeniyle yangın başladı” dedi, itfaiyenin çatışmalar nedeniyle yangına müdahale edemediğini söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da “Rus ordusu nükleer tesise her yönden ateş açıyor. Yangın çıktı. Bir patlama gerçekleşirse Çernobil’in 10 katı büyüklükte olacak. Rusya derhal ateşi kesmeli, itfaiyelere izin vermeli” dedi. Nükleer santralin sözcüsü Andriy Tuz, yangının büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Tuz, yangının çıktığı reaktörün yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı tutulan bir reaktör olduğunu fakat içinde nükleer yakıt bulundurduğunu da ekledi.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da Twitter hesabından, nükleer santralin bombalandığına dair haberleri aldıklarını, Ukraynalı yetkililerle temas içinde olduklarını paylaştı.BBC’ye konuşan Open Nuclear Network adlı sivil toplum kuruluşundan Laura Rockwood, savaşın Ukrayna’nın elektrik altyapısına hasar verebileceğini söyledi.Santral etrafındaki çatışmaların nükleer tesise iki ayrı risk teşkil ettiğini belirten Rockwood, bunlardan birinin tesisin altyapısının veya personelinin zarar görmesi, ikicisinin ise tesise doğrudan hasar vererek nükleer çekirdeğin erimesi olduğunu aktardı. Bu santral Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının dörtte birini üretiyor. Rus güçleri Enerhodar'a girip nükleer tesisi ele geçirmeye çalışsa da dirençle karşılaşmıştı. Ukrayna’da dört aktif nükleer santral bulunuyor.Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ni (TÜRSAB) eleştirdi. Bodnar, hem kendileriyle hem Rusya ile görüşen TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya’ya “ikiyüzlü” dedi, “saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna’ya eşit yaklaştığını” ve bunun suça ortak olmak anlamına geldiğini söyledi.Bodnar, Ukrayna’daki seyahat acentelerini TÜRSAB ile çalışmaya davet etti. Bağlıkaya ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki büyükelçi ile görüşmelerinde turizmin dilinin barış olduğunu ve yaşananların bir an önce sona ermesi gerektiğini söylediğini aktardı.Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TÜRSAB da “Rus halkı ile süregelen dostluk ilişkilerimizde olduğu gibi Ukrayna ve Ukrayna halkı ile olan dostluğumuz da asla değişmeyecektir” dedi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Türkiye’ye gideceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Sherman’ın 4-11 tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Faz, Cezayir ve Mısır’a gideceğini duyurdu. Reuters’ın aktardığı habere göre Sherman, Türkiye ve İspanya’daki yetkililerle Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine altı gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor.