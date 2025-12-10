Ukrayna'da başkanlık seçimleri tartışması kızıştı: 'Seçimlere gitmeye hazırım'

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı, seçimlerin kimin kazanacağı konusunda bir tahminde bulunmazken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de Zelenski kazanırdı. Kimin kazanacağını bilmiyorum. Ama uzun zamandır seçimleri olmadı. Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar ama öyle bir noktaya geliniyor ki bu artık demokrasi değil."





Trump'ın bu açıklamaları birkaç açıdan dikkat çekiyor: Açıklamalar, savaş nedeniyle ertelenen seçimler konusunda Zelenski yönetimine dolaylı bir eleştiri ve baskı olarak yorumlanıyor. Bu, ABD'nin Ukrayna'nın iç işlerine müdahale olarak da algılanabilir. Trump'ın "demokrasi değil" ifadesi, Rusya'nın Ukrayna yönetimini meşru görmeyen söylemiyle örtüşüyor. Bu durum, Batılı müttefikler arasında endişe yaratabilir.





Seçimlere gitmeye hazırım





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda, başkanlık seçimlerinin ancak Rusya ile olan silahlı çatışma sona erdikten sonra yapılacağını belirtmişti. Zelenski, "her türlü seçime açık" olduğunu ifade etse de, savaş halindeki ülkede seçimlerin güvenli ve adil bir şekilde düzenlenmesinin önündeki pratik engeller büyük.





Fakat Zelensky, bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'da seçim zamanı geldi" yönündeki açıklamalarına net yanıt olarak, seçimlere koşullu olarak hazır olduğunu bildirdi.





Zelenski, oylamanın gerçekleştirilebilmesi için yasal değişiklikler ve güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Batılı ortaklardan yardım beklediğini açıkladı.





Bir medya kuruluşuna konuşan Zelenski, "Yarın Ukrayna'da olacağım. Seçimlere gitmeye hazırım. Ortaklarımızdan ve milletvekillerimizden öneriler bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, ABD ve Avrupa'nın oylama güvenliğinin sağlanmasına yardım etmesi halinde, seçimlerin "90 gün içinde" organize edilebileceğini öne sürdü.





Moskova sık sık dillendiriyor





Rusya tarafı ise uzun süredir Zelenski'yi "gayri meşru" olarak nitelendiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, "Onu fiili rejim başkanı olarak tanıyoruz. Bu sıfatla onunla görüşmeye hazırız... Ancak yasal belgelerin imzalanması söz konusu olduğunda, imzalayan tarafın meşru olduğuna dair herkesin net bir anlayışa sahip olması gerekir" demişti.





ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeyi bırakabileceği iddiası





Röportaj sırasında gazeteci, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın iki gün önce ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeyi bırakabileceğini söylediğini hatırlattı ve bunun doğru olup olmadığını sordu. Trump, "Hayır, öyle değil. Ama bu tamamen gerçek dışı da değil" şeklinde cevap verdi.





Trump'ın kendi oğlunun açıklamalarına verdiği "tamamen gerçek dışı değil" yanıtı, ABD desteğinin sürekli ve koşulsuz olmadığı, pazarlık konusu edilebileceği mesajını veriyor.





Sonuç olarak, Trump'ın bu açıklamaları, Ukrayna'ya desteğin ABD'deki siyasi tartışmaların merkezinde kalmaya devam ettiğini ve bu desteğin niteliğinin değişebileceğini gösteriyor. Seçim talebi, hem Ukrayna'nın iç siyasetinde hem de transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim alanı açabilir.