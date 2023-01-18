Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da binanın üzerine helikopter düştü /18 Ocak 2023 11:10

Ukrayna'da binanın üzerine helikopter düştü

Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentindeki kreş ve konut binasının yanına helikopter düştü.

SHABER3.COM

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Brovary kasabasında bir kreş ve bir konut binasının yakınına, helikopter düştüğü ve can kayıpları olduğu bildirildi.

Kiev valisi Oleksiy Kuleba, "Kaza sırasında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Herkes tahliye edildi" dedi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" bilgisini verdi.

Sağlık görevlileri, polis ve itfaiyeciler helikopter kazasının meydana geldiği alanda çalışmalarına başladı.
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