Kiev’de kreş yakınına helikopter düştü: Ukrayna içişleri bakanı öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir kreşin olduğu bölgeye helikopter düştü.





Helikopterin Brovary kasabasındaki bir yerleşim yerine düştüğü, ölenler ve yaralananlar olduğunu açıklandı .





Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, “Trajedi sırasında kreşte çocuklar ve çalışanlar vardı. Şu an herkes tahliye edildi. Hayatını kaybedenler var. Ambulanslar ve polis olay yerinde” dedi.





