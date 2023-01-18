Kiev’de kreş yakınına helikopter düştü: Ukrayna içişleri bakanı öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir kreşin olduğu bölgeye helikopter düştü.
Helikopterin Brovary kasabasındaki bir yerleşim yerine düştüğü, ölenler ve yaralananlar olduğunu açıklandı .
Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, “Trajedi sırasında kreşte çocuklar ve çalışanlar vardı. Şu an herkes tahliye edildi. Hayatını kaybedenler var. Ambulanslar ve polis olay yerinde” dedi.
Ukraynalı yetkililer Kiev’in doğusunda meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayın ardından bölgede alevler yükseldi
Hayatını kaybedenler arasında 2’si çocuk 18 kişinin bulunduğu belirtilirken İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve yardımcısı Yevgeni Jenin ile birlikte üst düzey bir yetkilinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Devlete ait helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya konuya ilişkin açıklama yapmazken, Ukraynalı yetkililer Rus saldırısı olabileceği yönünde bir açıklamada bulunmadı.
Ukrayna’daki güvenlik güçlerinin sorumlusu konumundaki Monastyrsky, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana savaşta hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.