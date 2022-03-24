Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü /24 Mart 2022 11:32

Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

Bağımsız Rus internet sitesi The Insider için Kiev ve Lviv'den haberler yapan gazeteci Oksana Baulina'nın (42) Rusların saldırısı sonucu Kiev'de öldüğü belirtildi. The

Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

Bağımsız Rus internet sitesi The Insider için Kiev ve Lviv'den haberler yapan gazeteci Oksana Baulina'nın (42) Rusların saldırısı sonucu Kiev'de öldüğü belirtildi. The Insider'dan yapılan açıklamaya göre; Baulina, Podil semtinde oluşan hasarı çekerken topçu ateşi nedeniyle öldü

Rus Gazeteci Oksana Baulina'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneği için çalıştığı ve Rusya'dan ayrıldığı belirtildi. Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş ve çalışanları Rusya'yı terk etmişti.

Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Navalni'nin derneğinde yapımcı olarak görev almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:40