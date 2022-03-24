Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

Bağımsız Rus internet sitesi The Insider için Kiev ve Lviv'den haberler yapan gazeteci Oksana Baulina'nın (42) Rusların saldırısı sonucu Kiev'de öldüğü belirtildi. The Insider'dan yapılan açıklamaya göre; Baulina, Podil semtinde oluşan hasarı çekerken topçu ateşi nedeniyle öldü





Rus Gazeteci Oksana Baulina'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneği için çalıştığı ve Rusya'dan ayrıldığı belirtildi. Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş ve çalışanları Rusya'yı terk etmişti.





Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Navalni'nin derneğinde yapımcı olarak görev almıştı.