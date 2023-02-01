Ukrayna'da büyük yolsuzluk operasyonu





Operasyon, Zelenskiy'nin Avrupa Birliği yetkilileriyle bir zirveye ev sahipliğine hazırlandığı sırada yapıldı.





"1 milyar Euro'yu zimmetine geçirdi"





Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), "yolsuzluk ve demokrasiyi baltalamakla suçlanarak" ABD'ye girişi yasaklanan, ülkenin en zenginlerinden Kolomoisky'nin evinde yapılan aramanın görüntülerini yayınladı.

Yolsuzlukla raporunda 116. sırada

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin partisinin başkanı David Arakhamia, oligark Igor Kolomoisky ve eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un evinin arandığını söyledi.Bazı gümrük memurlarının işten çıkarıldığını belirten Arakhamia, "Ülke savaş sırasında değişecek. Birileri değişime hazır değilse, o zaman devletin kendisi gelip onların değişmesine yardımcı olacak" dedi.Geçtiğimiz hafta aralarında savunma yetkilileri ve devlet başkanlığının üst düzey bir yardımcısının da bulunduğu bir düzine kadar üst düzey yetkili görevden alındı.Ukrayna, Avrupa ve ABD'den askeri ve mali destek almayı sürdürmek için yolsuzluklar konusunda ilerleme kaydetmesi yönünde baskı görüyor.Geçen yıl Ukrayna'ya adaylık statüsü veren Avrupa Birliği de üyelik için yolsuzlukla mücadele reformlarını temel şartlarından biri haline getirmişti.Yıllardır kronik yolsuzluğun yaşandığı ülke, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın işgaline karşı savaşıyor.Operasyonun Kolomoisky'nin iki enerji şirketinden 40 milyar Grivna'yı (bir milyar Euro) zimmete geçirilmesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında başlatıldığı kaydedildi.SBU, Kiev vergi dairesi başkanının "milyonlarca dolarlık" dolandırıcılık planlarını ortaya çıkardığını duyurdu.Ukrayna lideri Zelenskiy’nin, ülkede yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta üst düzey bazı yöneticiler istifa etti. Başsavcı Yardımcısı Oleksiy Symonenko, Zelensky'nin danışmanlarından Kyrylo Timoşenko, Savunma Bakanı Yardımcısı Minister Vyacheslav Shapovalov dahil olmak üzere önemli görevlerdeki bazı yöneticiler istifalarını sundu.Devletin yönetim şeklini değiştirme vaadiyle 2019'da ezici bir çoğunlukla seçilen Zelenskiy, "Şunun net olmasını istiyorum: geçmişte olduğu gibi, devlet kurumlarına yakın çeşitli insanların ya da tüm hayatlarını bir koltuğun peşinde geçirenlerin yaşam tarzına geri dönüş olmayacak." ifadesini kullanmıştı.Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yılı yolsuzluk algılama endeksi sıralamasında, Ukrayna 180 ülke arasında 116. sırada yer aldı. Yolsuzlukla mücadele önemli reformlar gerçekleştirdiği belirtilen Ukrayna'da Rus işgalinden sonra kurtarma amaçlı fonların 'cebe indirilme riskinin arttığı' belirtiliyor.