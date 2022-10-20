Ukrayna'nın elektrik altyapısı ağır hasar aldı

Bu hafta Ukrayna’daki elektrik tesislerinin yüzde 30'unun Rus hava saldırıları tarafından vurulduğunu söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, santrallardaki güvenliği ve enerji sisteminde arıza olasılığını görüşmek üzere üst düzey yetkililerle biraraya geldi.



Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden Kirilo Timoşenko Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yarın, 20 Ekim’de, tüm Ukrayna'da elektrik kısıtlaması uygulanacak. Bugün düşman yine elektrik üreten tesisleri tahrip etti" dedi.



Timoşenko, "Sabah saat 7'den akşam saat 23'e kadar elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu yapılmazsa geçici elektrik kesintilerine hazırlıklı olmalısınız" diye yazdı. Şehirlerde sokak aydınlatmasının sınırlı olacağını da sözlerine ekleyen Timoşenko, "Bunlar zorunlu önlemler" dedi.



Ukrayna’nın şebeke operatörü Ukrenergo daha sonra,planlanan elektrik kesintisinin yarınla sınırlı olacağını açıkladı ve sistemde kapasite eksikliği olduğunu belirtti.



Ukrenergo'nun Telegram'daki bir paylaşımında, "Soğuk havaların başlamasıyla birlikte sizden daha sık yardım isteyeceğimizi gözardı etmiyoruz" dendi.



Enerji tesisleri saldırıların hedefinde



Günün erken saatlerinde, bir Rus füze saldırısı, Ukrayna'nın batısındaki Burşitin şehrinde büyük bir termik elektrik istasyonunu vurdu. Bölge valisi bunun, kış öncesinde kritik altyapıya saldırı dalgası kapsamındaki saldırıların sonuncusu olduğunu söyledi.



En son Rus bombardımanı, ülkenin batısındaki üç bölgeye ve beş milyon tüketiciye elektrik sağlayan Ivano-Frankivsk bölgesindeki kömürle çalışan Burşitin tesisini vurdu. Savaş öncesinde yaklaşık 41 milyonluk Ukrayna nüfusunun yüzde 10'undan fazlası bu bölgedeydi.



İvano-Frankivsk Valisi Svitlana Onişçuk, son 10 güne kadar sekiz aylık savaştan nispeten zarar görmemiş olan ve cephe hatlarından yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgeye yapılan saldırıda kimsenin yaralanmadığını söyledi. Vali, 10 Ekim'de aynı tesise dört füze isabet ettiğini söyledi.



Ukrayna'nın batısındaki Vinnitsa bölgesinin valisi Serhiy Borzov da, Rusya'nın bu bölgede de bugün enerji tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.



Öte yandan Kiev Belediye Başkanı da, Ukrayna'nın başkentinde hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri vurduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliyse, Çerniv'in kuzeydoğu bölgesinde drone saldırılarında üç kişinin yaralandığını söyledi.



Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçakları tarafından fırlatılan dört seyir füzesi ve 10 Shahed-136 "kamikaze" insansız hava aracının hava savunması tarafından düşürüldüğü belirtildi.