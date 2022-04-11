Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna'da günde 8-10 uçakla silah taşınıyor" /11 Nisan 2022 23:02

"Ukrayna'da günde 8-10 uçakla silah taşınıyor"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırıda barı ülkelerinin Kiev yönetimine silah terdariği de devam ediyor.

SHABER3.COM

Rusya ordusunun Ukrayna üzerinde askeri saldırıları devam ederken, batı ülkelerinin de Ukrayna ordusuna silah tedariği sürüyor.

Bu kapsamda hergün 8-10 uçak seferiyle Ukrayna'ya silah taşındığı duyuruldu.

HERGÜN 8-10 UÇAK...

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya karmaşık ve etkili silah sevkiyat mekanizmasını oluşturduğunu ve haftalardır bunu kullandığını belirterek, “Söz konusu, Ukrayna’ya her gün 8-10 uçak seferinin düzenlenmesi ve kara yoluyla neredeyse aralıksız konvoyun gitmesi. Bunu korumak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Mekanizmanın ayrıntılarını vermeyi reddeden Pentagon temsilcisi, sadece Ukrayna’ya aralarında hava savunma sistemleri, tanklar ve insansız hava araçları milyarlarca dolar değerinde Batı yapımı silah, mühimmat ve ekipman göndermeye devam ettiklerini söyledi.
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