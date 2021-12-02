Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna'da harekete geçersek..." /02 Aralık 2021 20:00

"Ukrayna'da harekete geçersek..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddialarla ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa müdahale gerektiği takdirde ABD’nin yalnız olmayacağını söyledi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan Jeff Seldin imzası taşıyan habere göre resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’nın başkenti Seul’de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Rusya’ya sert bir uyarı geldi. ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa müdahale gerektiği takdirde ABD’nin yalnız olmayacağını söyledi.

Austin, nasıl bir askeri adım olacağı konusunda herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemediğini, ancak Rusya’nın böylesi bir harekette ABD’nin yalnız olmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı'yla düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Austin, “Her ne yaparsak bunu uluslararası kamuoyunun bir parçası olarak yapacağız. Yine de her halukarda bir saldırı olmaması en iyi durumdur. Ancak sorunlu bir söylem görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Stockholm’de görüşmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son olarak yaptığı açıklama Rusya’yı Ukrayna sınırındaki olası bir askeri hareket konusunda uyardı.

Ukraynalı yetkililer son dönemde Rusya’nın sınıra 90 bin civarında asker gönderdiğini söylerken Rusya, Ukrayna’yı sınırda askeri yığınak yapmakla suçluyor.


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