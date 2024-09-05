Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da kabinede büyük revizyon: 9 yeni bakan atandı! /05 Eylül 2024 19:44

Ukrayna'da kabinede büyük revizyon: 9 yeni bakan atandı!

Ukrayna'da 9 bakanın değiştiği kabine revizyonunda eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga, Dışişleri Bakanlığına atandı.

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Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilirken, parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sibiga, yeni Dışişleri Bakanı oldu. Olha Stefanişina, Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atandı.

Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığına getirildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Svetlana Grinçuk, Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidnıy oldu.

Mikola Toçitskiy, Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanlığına; Natalya Kalmikova, Ukrayna Gazi İşleri Bakanlığına atandı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı German Smetanin, Tarım Politikası ve Gıda Bakanı ise Vitaliy Koval oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "yeni enerjiye ihtiyaçları olduğunu ve bu adımların (kabine değişikliğinin) ülkesinin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgili" olduğunu söylemişti.
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