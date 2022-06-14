Ukrayna'da kaç ülkeden 'yabancı asker' var?

"Paralı asker değil gönüllü savaşçılar"





Rusya: Paralı askerleri özellikle hedefimize alıyoruz





Türkiye listede yer almıyor





DW'ningöre, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna saflarında yaklaşık 55 ülkeden savaşçının çatışmalara katıldığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın ilgili sorusuna yanıt veren Ukrayna'daki Uluslararası Lejyon sözcülüğü, "Alman lejyonerlerin de burada olduğunu doğrulayabilir ancak net rakamlar hakkında yorum yapamayız" ifadesini kullandı.Ukrayna devletine bağlı kamusal bir kurum olan Uluslararası Lejyon, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile başlayan savaşta bir Almanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Daha önce yapılan bir açıklamada ise, yabancı savaşçılar içinde en kalabalık iki grubu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu, bunları Polonyalılar ile Kanadalıların takip ettiği bilgisi aktarılmıştı.Yabancı savaşçılar içinde Ukrayna adına silahlı mücadeleye katılanlar içinde ayrıca Brezilyalılar, Avustralyalılar, Güney Koreliler, Baltık ülkeleri vatandaşları ve başta Finlandiya olmak üzere çok sayıda Kuzey Avrupa ülkesi vatandaşı olduğu bildiriliyor.Uluslararası Lejyon'un sözcüsü Damien Magrou, söz konusu yabancı savaşçıların paralı askerler olmadığını; Ukrayna'ya gönüllü olarak gelenlerin, Ukrayna ordusunun bir parçası olduğunu dile getirdi. Söz konusu lejyonun giderlerinin Ukrayna Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılandığını vurgulayan Magrou, "Bu, barınma, maaş, silah ve cephane gibi tüm giderleri kapsıyor" dedi. Batı ülkelerinden bazı sponsorların da Lejyon'u mali olarak desteklediğini belirten Magrou, "Para çok farklı yönlerden geliyor ve sadece askerlerimizin teçhizatı için kullanılıyor" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, daha önce tüm dünyadaki gönüllülere, Rus ordusuna karşı savaşa katılma çağrısında bulunmuştu.Rus askeri birimlerinden yapılan açıklamalarda da sık sık, "paralı askerlerin imhası"ndan söz ediliyor. Moskova, bugüne dek Ukrayna adına savaşan binlerce yabancının öldürüldüğünü ve bunun yanında çok sayıda yabancının da esir alındığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, daha önce sık sık, yabancı askerlerin özellikle hedef alındığını dile getirmişti. Konaşenkov, Mart ayında yaptığı açıklamada, "Bir dizi Batılı ülke, devlet bazında vatandaşlarının, Ukrayna‘nın paralı askerleri olarak Rus güçlerine karşı düşmanlıklarda bulunmasını destekliyor" demişti.Ancak Rusya da, kendi saflarına yabancıların katılacağını duyurmuş ve bunların arasında Suriye'den deneyimli savaşçıların olacağını bildirmişti.Bu arada Ukrayna Uluslararası Lejyonu'na katılmak isteyenlere yönelik internette açılan, bilgilendirme ve başvuru sayfasında 60 ülkenin vatandaşına yönlendirici bilgiler sunuluyor. Başvuracaklarda muharebe deneyimi aranırken vize muafiyeti ve tüm masrafların karşılanması gibi olanaklar sunuluyor. Ukrayna diplomatik temsilcilikleri üzerinden başvuru yapılabilecek ülkeler arasında pek çok Batılı ülkenin yanı sıra Irak, Peru, İsrail, Küba, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler yer alırken Türkiye'nin listede bulunmaması dikkat çekiyor.