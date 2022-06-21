Ukrayna'da kaybolan iki ABD'li hakkında Rusya'dan ilk açıklama geldi

Bu kişilerin paralı asker olduklarını iddia eden Peskov, ''Ukrayna topraklarında yasa dışı faaliyetlerde bulundular. Askeri personelimize ateş açılmasına katıldılar. Askerlerimizin hayatını tehlikeye attılar'' dedi.









Peskov bu yorumlarıyla, ABD tarafından kimlikleri Alabama eyaletinin Hartselle kentinden 27 yaşındaki Andy Huynh ve yine Alabama'nın Tuscaloosa kentinden 39 yaşındaki Alexander Drueke olarak açıklanan iki kişinin gözaltına alındığını ve soruşturma altında olduklarını ilk kez resmen onaylamış oldu.''İşledikleri suçlardan sorumlu tutulmalılar'' diye konuşan Peskov, ''Bu suçların soruşturulması gerekiyor. Şu an açık olan tek şey suç işlemiş oldukları. Bu kişiler Ukrayna ordusuna mensup değildi, bu nedenle de Cenevre Sözleşmesi kapsamında değiller'' diye konuştu.İki Amerikan vatandaşının aileleri bu kişilerin Ukrayna'ya gönüllü olarak gittiklerini ancak kaybolduklarını belirtmişti.Rus basını ise geçen hafta bu kişilerin Ukrayna'da savaştıkları sırada esir düştükleri görüntüleri paylaşmıştı.Alabama eyaletinden 39 yaşındaki Alexander Drueke ve Andy Hyunh, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunmak için çatışma bölgesine gitmişti. İki Amerikan vatandaşından bir haftadır haber alınamıyor.Ukrayna'ın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde iki İngiliz ve bir Fas vatandaşı, Cenevre Sözleşmesi kapsamında olmadıkları iddiasıyla ve paralı asker oldukları gerekçesiyle mahkeme tarafından cezaya çarptırılmıştı.Kiev ise mahkemeyi yetkisi olmadığı gerekçesiyle kınamış ve bu kişilerin Ukrayna ordusu mensubu olduklarını, bu nedenle de Cenevre Sözleşmesi ile korunduklarını belirtmişti.Peskov'a tamamı bu akşam yayınlanacak röportajda Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner'ın durumu da soruldu. Pescov, Griner'ın spor amacıyla Rusya'ya gitmesinin ardından tutuklanmasının iki ülke arasında köprü oluşturma çabaları için kötü bir mesaj olduğunu söyleyen Simmons'a, Griner'ın Rusya'da yasak olan uyuşturucu bir maddeyi yanında taşıyor olmasının da aynı derecede kötü bir mesaj verdiğini söyledi.Peskov, Rusya'nın uyuşturucu maddelerin girişinin yasak olduğu tek ülke olmadığını kaydetti.Peskov, ABD hükümetinin Griner'ı bir esir olarak değerlendirdiğini kaydeden Simmons'a Rusya'nın Griner'ı esir olarak görmediğini söyledi. Peskov, ''O Rus yasalarını ihlal etti ve şimdi de adli kovuşturmayla yüz yüze. Bunun esir alınmakla ilgisi yok'' diye konuştu.Amerikalı basketbolcu Brittney Griner geçen ay Moskova havaalanında bavulunda elektronik sigara kartuşları bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Rusya Gümrük Hizmetleri Cumartesi günkü açıklamasında kartuşlarda kenevir yağı tespit edildiğini açıklamıştı. Rusya’da benzer suçlar için 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Rio ve Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan Griner son yedi sezondur Rusya'da oynuyordu.