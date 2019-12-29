Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da ordu güçleri ile Rus yanlısı isyancılar arasında esir değişimi /29 Aralık 2019 14:01

Ukrayna'da ordu güçleri ile Rus yanlısı isyancılar arasında esir değişimi

Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı.

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Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı yönetim ile Kiev arasındaki anlaşma, ay başında Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin görüşmesinde karara bağlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, esirler otobüslerle Horlivka kontrol noktasına getirildi. Bunlardan 55'i isyancılar, 87'si de Ukrayna hükümeti tarafından serbest bırakılacak.

Rusya destekli ayrılıkçı isyancılarla Ukrayna kuvvetleri arasındaki son büyük esir takası, Aralık 2017'de gerçekleşti ve 233 isyancıya karşın 73 Ukraynalı asker serbest kaldı.

Mayıs ayında iktidara gelen Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülkede 5 yıldır devam eden çatışmaları sona erdirmek için barış sürecini canlandırmaya çalışıyor.

Ancak Zelensky'nin barış girişimi, savaş gazileri ve milliyetçiler tarafından ağır biçimde eleştiriliyor.

Moskova ile Kiev arasındaki ilişkiler, Rusya yanlısı hükümetin devrilmesinin ardından kötüleşmiş, Rusya Kırım'ı ilhak etmiş ardından Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar patlak vermişti.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 2014 yılından bu yana 14 binden fazla insan hayatını kaybetti.
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