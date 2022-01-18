Ukrayna'da Poroşenko depremi

"MUHALİFLERİ TASFİYE"





POROŞENKO’YA BATI’DAN DESTEK





Ukrayna’nın bir önceki devlet başkanı Petro Poroşenko (2014-2019), “vatana ihanet etmek ve teröristlerle işbirliği yapmak suçlamasıyla” yargılanmaya başladı. Poroşenko, görevde bulunduğu dönemde, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde bulunan topraklardaki madenlerden kömür tedarik ederek ayrılıkçılara para aktarmakla suçlanıyor.Poroşenko hakkında Ukrayna Başsavcılığı tarafından geçen ay soruşturma açılmıştı. Aynı zamanda ülkenin önde gelen işadamlarından biri olan Poroşenko’nun mal varlığına da el konulmuştu. Bu esnada yurtdışında bulunan Poroşenko, 17 Ocak’ta ülkeye dönerek hakkında açılan davada ifade vereceğini söylemişti. Poroşenko dün Kiev Julyani Havalimanı’nda, binlerce destekçisi tarafından gösterilerle karşılandı. Mahkemede verdiği ifadede, bunun siyasi bir dava olduğunu ve kendisinin başkanlığı döneminde cezaya çarptırılan Ukrayna’nın önde gelen işadamlarından İgor Kolomoyski’nin, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile işbirliği yaparak kendisine bu komployu hazırladığını savundu. Poroşenko, Ukrayna’nın Rus saldırısına uğrama tehdidi altındayken iktidarın kendisiyle uğraşmayı tercih ettiğini söyledi. Ayrıca, bu davanın, muhalifleri sindirme amacını taşıdığını, Zelensky’nin, en büyük rakibinden kurtulmaya çalıştığını iddia etti.Ukrayna’da çeşitli siyasi çevreler, bu davanın, Zelensky’nin rakiplerini tasfiye operasyonunun parçası olduğunu savunuyor. Zelensky’nin girişimiyle geçen yıl kabul edilen “oligarklarla mücadele yasası”nın, ülkedeki nüfuzlu iş insalarının siyasetle ilişkisini kesme amacını taşıdı söylenmişti. Ancak yasaya göre, kimin “oligark” niteliği taşıdığına (yani, yaptırıma uğrayacağına), devlet başkanının atadığı Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu karar verecek. Bu durum da iktidarla arası iyi olan oligarkların korunabileceği, diğerlerinin ise tasfiye edilebileceği yorumlarına neden oldu.Daha önceden Rusya yanlısı çizgideki işadamı ve siyasetçi Viktor Medvedçuk’un aynı suçlamayla televizyon kanallarına el konması ve ev hapsine çarptırılması, ardından da muhalif çevrelerle arası iyi olan işadamı Rinat Ahmetov’un darbe yapacağının öne sürülmesi, son olarak da Zelensky’nin siyasi rakibi Poroşenko hakkında dava açılması, bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.Öte yandan, Poroşenko’nun ABD ve diğer Batılı ülkelerle yakın ilişkisi de biliniyor. İngiltere’nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, Ukrayna’da Rus saldırısı ihtimali karşısında bütün siyasi kesimlerin birleşmesi gerektiğini söyleyerek “iç siyasette kutuplaşmaya gidilmemesi” çağrısında bulundu.