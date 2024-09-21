Ukrayna'da resmi cihazlara Telegram yasağı

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın askeri istihbarat örgütü GUR Direktörü Krilo Budanov'un kendilerine, Rusya özel servislerinin Telegram'ı 'gözetleyebildiği' yönünde kanıtlar sunduğunu, söz konusu kısıtlama kararının da bunun ardından alındığını belirtti. Güvenlik Konseyi'nin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise daha sonra Telegram'dan bir açıklama yaparak kısıtlamaların kişisel telefonlar için değil, resmi cihazlar için geçerli olacağını bildirdi.







Durov, ağustos ayında Telegram üzerinden işlenen çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında, vatandaşı olduğu Fransa'da gözaltına alınmış, dört gün sonra hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ukrayna Güvenlik Konseyi'nin yasak kararının ise Rusya özel servislerinin 'Telegram mesajlarına, silinenler de dahil olmak üzere ulaşabiliyor olduğu, erişim sağlayabildiği bilgiler arasında kişisel verilerin de bulunduğu' yönündeki kanıtlar üzerine alındığı belirtildi.







Rusya-Ukrayna savaşı 2 yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna, Rusya vatandaşlığı da bulunan Pavel Durov'un kurucusu ve CEO'su olduğu Telegram mesajlaşma uygulamasının hükümet yetkilileri, askeri personel ve kritik öneme sahip çalışanlara ait resmi cihazlarda kullanılmasını yasakladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin yasağı ilişkin açıklamasında, Rusya'nın hem mesajlara hem de kullanıcılara yönelik 'casusluk' faaliyetinde bulunabileceği şüphesi dile getirildi.Telegram, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülke için de önemli bir bilgi kaynağı halini almıştı. Ukraynalı yetkililer ise savaşın devam ettiği süreçte Telegram kullanımı konusunda endişelerini sık sık dile getirmişti. Merkezi Dubai'de bulunan Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, daha önce sahibi olduğu VKontakte isimli sosyal medya platformundaki muhalif grupları kapatma taleplerini reddetmesinin ardından 2014 yılında Rusya'dan ayrılmıştı.GUR Direktörü Budanov, bunun bir ifade özgürlüğü değil, milli güvenlik meselesi olduğunu savunurken, kararın ardından Telegram'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, platformun kimsenin verilerini ya da mesajlarının içeriğini hiçbir zaman ifşa etmediği savunuldu. Telegram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Telegram, Rusya da dahil olmak üzere hiçbir ülkeye herhangi bir mesajlaşma verisi sağlamamıştır. Silinen mesajlar sonsuza kadar silinir ve teknik olarak bunları geri almak imkansızdır."