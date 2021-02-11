Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da Rus aşısına yasaklama getirildi /11 Şubat 2021 21:36

Ukrayna'da Rus aşısına yasaklama getirildi

Ukrayna'da alınan bir kararla Rusya'da geliştirilen veya üretilen koronavirüs aşılarının Ukrayna'da tescil edilmesinin yasakladığı belirtildi.

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'da geliştirilen veya üretilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının Ukrayna'da tescil edilmesini yasakladı.

Ukrayna Hükümeti'nin internet sitesinde yayınlanan karar metninde, "SARS-CoV-2 Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı, Ukrayna Yüksek Radası (parlamento) tarafından işgalci devlet olarak kabul edilen ülkede geliştirilen ve/veya üretilen aşıların ve diğer tıbbi immünobiyolojik preparatların tescili yasak" ifadesine yer verildi.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Ocak ayı sonunda, klinik öncesi testleri başarıyla geçen ve ABD, İngiltere, İsviçre, Japonya, Avustralya, Kanada, Çin, İsrail, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Avrupa Birliği'nin yetkili organlarının onayıyla klinik araştırmaya tabi tutulan aşıların tesciliyle ilgili yasayı kabul etmişti.

Yasa metninde, aşının Ukrayna'da tescil edilmesi için Rusya'da geliştirilmemiş olması gerektiği kaydediliyor.
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