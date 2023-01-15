Ukrayna'da Rus füzesiyle vurulan apartmanda 20'den fazla ölü

Ukrayna, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırılarıyla vurulan Dnipro kentindeki bir apartmanda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.







Ukrayna'nın orta bölgelerinin doğu kesiminde yer alan Dnipro kentinin yerel meclis başkanı Mikola Lukaşuk, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, 21 kişinin öldüğü saldırıda 73 kişinin yaralandığını, 35 kişininse hâlen kayıp olduğunu belirtti. Lukaşuk, kısmen çöken binanın enkazından kurtarılan 38 kişiden altısının çocuk olduğunu duyurdu.





DW Türçkçe'de yer alan habere göre Dnipropetrovsk Valisi Valentin Rezniçenko ise hastanede tedavi gören 40 kişiden dördünün yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Rezniçenko, "Kurtarma operasyonu sürüyor. Kırktan fazla insanın akıbeti belirsiz" diye ekledi.





Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün üç savaş uçağı saldırısı, 57 füze saldırısı ve 69 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, bu roketlerden 26'sının Ukrayna tarafından düşürüldüğü belirtildi.







Son haftaların en yoğun Rus bombardımanına hedef olan Ukrayna'da dün Dnipro'nun yanı sıra güneydeki Odessa, doğudaki Harkiv, batıdaki Lviv ve başkent Kiev de vuruldu. Bir kez daha sivil altyapının hedef alındığı saldırılar sonrası geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.





Ukrayna ordusu, Dnipro'daki apartmanın X-22 tipi füzeyle vurulduğunu duyurdu. Ordu, Ukrayna hava savunma sistemlerinin bu füzeyi vurup düşürme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.







Ukrayna ordusunun açıklamasında, "Bu hava hedeflerini vurma kapasitesine sadece gelecekte Ukrayna'ya Batılı ortaklarınca verilebilecek uçaksavar füze sistemleri sahip" denildi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada daha fazla askeri yardım için Batı'ya bir kez daha çağrıda bulundu. Rus "terörünün" yalnızca cephede durdurulabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Bunun için ne lazım? Ortaklarımızın depolarındaki silahlar" dedi.