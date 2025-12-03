Ukrayna'da Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerde uzlaşma sağlanamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ukrayna savaşını sona erdirme gündemiyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası Kremlin'den gelen açıklamada kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Moskova'da gerçekleştirilen ve yaklaşık beş saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya'nın işgal ettiği bölgeler konusunda henüz bir uzlaşma sağlanamadığını söyledi.





Uşakov diğer yandan Ukrayna topraklarının yüzde 19'unu oluşturan bu bölgelere ilişkin ABD'nin bazı önerilerinin "ele alınabileceğini" belirtti. Görüşmelerin "yapıcı ve yararlı" geçtiğini belirten Uşakov, bir uzlaşıya varılabilmesi için Washington ve Moskova'da daha çok mesai harcanması gerekeceğini ifade etti. Uşakov, her iki tarafın da çabaların sürdürülmesi yönünde bir irade ortaya koyduğunu da vurguladı.





Rubio: Bazı ilerlemeler kaydettik

DW Türkçe'de yer alan habere göre görüşmeye ilişkin Washington'dan ise daha umutlu bir açıklama geldi. Fox News'e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi yönünde yol katedildiğini belirterek "Ukraynalıların hangi koşulları kabul edebileceğini ve onlara gelecekte güvenlik garantileri sağlayabilecek formülü bulmaya çalışıyoruz; ki bence bu yönde bazı ilerlemeler de kaydettik" ifadelerini kullandı.





Moskova'daki görüşmede Witkoff'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner da yer aldı. Rus tarafında da Uşakov'un yanı sıra masada bir diğer Kremlin danışmanı olan Kirill Dimitriyev vardı.





Kiev'deki hükümet kaynakları, Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretlerinin ardından Çarşamba günü Brüksel'de bir Ukrayna heyetiyle görüşmek üzere yola çıkmalarının beklendiğini bildirdi.





Görüşme öncesinde Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa'ya yönelik sert suçlamalarda bulunmuş ve ülkesinin bir saldırı durumunda Avrupa ile bir "savaşa hazır olduğunu" açıklamıştı.





Zelenskiy: Savaş tamamen bitirilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise İrlanda ziyaretinde yaptığı açıklamada, çatışmaların tamamen sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Ortak görevimiz, yalnızca çatışmalara ara vermek değil, savaşı tamamen bitirmektir" diyen Zelenskiy, ülkesinin geleceğine Ukraynalıları dışlayarak karar verilemeyeceğini yineledi.





ABD'nin 28 maddelik bir planı taslağı, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri tarafından Rusya'nın maksimalist taleplerine cevap verdiği yönünde eleştirilmiş, bunun üzerine plan revize edilmişti.





Rusya'nın temel talepleri arasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine talip olmaktan tamamen vazgeçmesi, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tamamı üzerinde Rus hakimiyetinin tanınması yer alıyor. Kiev, "kapitülasyon" olarak tanımladığı bu talepleri geri çeviriyor.