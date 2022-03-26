Ukrayna'da son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bugün birinci ayını doldururken ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Kiev, Harkov, Mariupol gibi Rusya'nın hedef aldığı kentlerde saldırılar sürerken sivillerin insani koridorlardan tahliyesi ise zorlu koşullarda yapılıyor ancak insani yardımlar halen birçok bölgeye ulaştırılamıyor.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk bugün yaptığı açıklamada, Mariupol ve Melitopol şehirlerinde son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531 sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiği aktarıldı.
Ukrayna'nın yeni Tarım Bakanı Mykola Solskyi ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihraç etme kabiliyetinin gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek "Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'nın normalde ayda 4-5 milyon ton tahıl ihraç ederken bunun birkaç yüz bin tona düştüğünü" ifade etti. Ukraynalı bakan, "Her gün durum daha da zorlaşacak" dedi.
KİEV KUŞATMA ALTINDA: RUSYA KARA HAREKATI HENÜZ PLANLAMIYOR
Başkent Kiev merkezine yakın noktalara hava saldırıları düzenlemeye devam eden Rusya ordusu, kent çevresindeki kuşatmasını sürdürüyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko kent merkezinde durumun bugün stabil olduğunu belirterek sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu. Belediye başkanı, "Askeri komutanlık sokağa çıkma yasağını güçlendirmeye karar verdi. Cumartesi 20.00'den pazartesi günü 07.00'ye kadar sürecek" açıklaması yaptı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusya askerlerinin başkent Kiev çevresindeki bazı bölgelerden "geri itildiği" belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Oleksander Motuzyanyk, "Rus birliklerinin Kiev'e ilerlemek için yeterli kaynağa sahip olmadığını" söyledi.
ABD'li askeri yetkililere göre ise Rusya henüz Kiev'e yönelik bir kara harekatı planlamıyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, "Kiev'e saldırılara devam ediyorlar, savunma pozisyonları oluşturdular. Kiev'e karadan hareket etmeye istekli olduklarına dair herhangi bir emare görünmüyor" ifadelerini kullandı.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI KASABA ELE GEÇİRİLDİ
Ülkenin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'ni 24 Şubat'tan bu yana kontrol eden Rusya askerlerinin santral işçilerinin kaldığı Slavutych kasabasını bugün tamamen ele geçirildiği duyuruldu. Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı askeri yetkililer, "Rus işgalciler Slavutych'i ele geçirdi ve bir hastaneyi işgal etti. Kasabanın belediye başkanı Yuri Fomiçev rehin alındı" bilgisi paylaştı.
Başkent Kiev'in 99 mil kuzeyinde bulunan ve 1986 Çernobil nükleer felaketinden sonra inşa edilen Slavutych kasabasında yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Ajansa göre, kasaba sakinleri Rus askerlerine karşı Ukrayna bayraklarıyla sokağa çıktı ve sersemletici gaz bombalı müdahaleyle karşılaştı. Uluslararası Atom Enerji Kurumu dün yaptığı açıklamada, Slavutych kasabasına ilerleyen Rusya ordusuna "radyoaktif bölgeyi bombalamaması" çağrısında bulunmuştu.
HARKOV'DA SALDIRILAR ARTTI: HOLOKOST ANITI HEDEF ALINDI
Rusya'yla sınırı paylaşan ülkenin kuzeydoğu kenti Harkov'da ise Rusya askerlerinin saldırıları devam ederken kentte açılan insani koridorlardan tahliyeler sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Harkov kentindeki bir Holokost anıtını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, "Rus işgalciler Harkov'un eteklerindeki Holokost Anıtı'na ateş açtı ve hasar verdi. Naziler geri döndü. Tam 80 yıl sonra" ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı, kentteki sivillere çatışmalar nedeniyle son 24 saattir insani yardım ulaştırılamadığını duyurdu.
DONBASS ATEŞ HATTINDA: AZAK KIYILARINA YANAŞAN GEMİLER VURULUYOR
Ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya ordusu ve Donetsk-Lugansk yönetimlerine bağlı milislerin Ukrayna ordusu ve Azov (Azak) Tugayı isimli Neonazi silahlı gruplarla şiddetli çatışmaları devam ediyor. Bölgenin güneyindeki Azak Denizi'ne kıyısı olan kentler Mariupol ve Berdyansk'ta hava saldırıları sürerken Ukrayna ise Rus savaş gemilerini hedef alıyor. Kuşatma altındaki Mariupol'a giden Rus askerleri taşıyan bir gemi olan Saratov'un, Azak Denizi'ndeki liman kentine yanaşırken Ukrayna balistik füzeleri tarafından imha edildiği duyuruldu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Azak açıklarında hedef alınan Rus askeri gemileriyle ilgili "Berdyansk limanına yapılan saldırı sırasında Rusya'ya ait büyük bir iniş gemisi Saratov imha edildi. Büyük çıkarma gemileri Caesar Kunikov ve Novocherkassk da hasar gördü” bilgisi verdi. Gemilerin aynı zamanda bölgedeki Rus askerlerine mühimmat taşıdığı belirtilen açıklamada "Saratov gemisinde 20 tank, 45 zırhlı personel taşıyıcı ve 400 personel vardı” dedi.
SAVAŞ GEMİLERİNİN ODESSA'YA YANAŞMASI ENGELLENİYOR
Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki kritik liman kenti Odessa'ya yönelik denizden saldırıları sürüyor. Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, Odessa çevresindeki kıyı bölgelerine açıktaki Rus gemilerinden füze atışı yapıldığını duyururken saldırılara karşılık verildiğini kaydetti. "Rus askerlerin kenti üç farklı cepheden çevreleyebileceğini" belirten Trukhanov, Rusya'nın kontrolüne geçen Mikolayiv bölgesinden askerlerin Odessa'ya ilerleyebileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de "Ruslar sık sık Odessa'ya gelirdi ve her zaman sıcaklık ve cömertlik ile karşılanırdı. Peki şimdi ne oldu? Odessa'ya bomba atılıyor. Bu savaş suçu sayılacak" demişti. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Rusya'nın saldırılarının başlangından bu yana 1 milyon nüfuslu Odessa'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı.
RUSYA ORDUSU BELARUS SINIRINDAKİ ÇERNİHİV KENTİNİ KUŞATTI
Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernihiv kenti de Rusya askerleri tarafından kuşatılmış durumda. Çernihiv Bölge Valisi Viacheslav Chaus, Ukrayna devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Şehir düşman tarafından kuşatıldı" diyerek kentteki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini, topçu atışlarıyla hedef alındığını kaydetti.
LVİV'E HAVA SALDIRISI: 5 KİŞİ YARALANDI
Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama oldu ve bir bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. 3 güçlü patlama olduğunu söyleyen bölge valisi Maksim Kozytskyy, halktan sakin olmasını ve sığınaklara saklanmasını istedi.
Rusya'nın askeri harekatının başlamasının ardından çok sayıda ülke diplomatik temsilciliklerini başkent Kiev'den, Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentine taşımıştı.
Rusya, 18 Mart'ta Lviv'deki bir uçak onarım tesisine hava saldırısı düzenlemişti.