Ukrayna'da son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bugün birinci ayını doldururken ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Kiev, Harkov, Mariupol gibi Rusya'nın hedef aldığı kentlerde saldırılar sürerken sivillerin insani koridorlardan tahliyesi ise zorlu koşullarda yapılıyor ancak insani yardımlar halen birçok bölgeye ulaştırılamıyor.





Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk bugün yaptığı açıklamada, Mariupol ve Melitopol şehirlerinde son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531 sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiği aktarıldı.





Ukrayna'nın yeni Tarım Bakanı Mykola Solskyi ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihraç etme kabiliyetinin gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek "Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'nın normalde ayda 4-5 milyon ton tahıl ihraç ederken bunun birkaç yüz bin tona düştüğünü" ifade etti. Ukraynalı bakan, "Her gün durum daha da zorlaşacak" dedi.





KİEV KUŞATMA ALTINDA: RUSYA KARA HAREKATI HENÜZ PLANLAMIYOR

Başkent Kiev merkezine yakın noktalara hava saldırıları düzenlemeye devam eden Rusya ordusu, kent çevresindeki kuşatmasını sürdürüyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko kent merkezinde durumun bugün stabil olduğunu belirterek sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu. Belediye başkanı, "Askeri komutanlık sokağa çıkma yasağını güçlendirmeye karar verdi. Cumartesi 20.00'den pazartesi günü 07.00'ye kadar sürecek" açıklaması yaptı.





Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusya askerlerinin başkent Kiev çevresindeki bazı bölgelerden "geri itildiği" belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Oleksander Motuzyanyk, "Rus birliklerinin Kiev'e ilerlemek için yeterli kaynağa sahip olmadığını" söyledi.





ABD'li askeri yetkililere göre ise Rusya henüz Kiev'e yönelik bir kara harekatı planlamıyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, "Kiev'e saldırılara devam ediyorlar, savunma pozisyonları oluşturdular. Kiev'e karadan hareket etmeye istekli olduklarına dair herhangi bir emare görünmüyor" ifadelerini kullandı.





ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI KASABA ELE GEÇİRİLDİ

Ülkenin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'ni 24 Şubat'tan bu yana kontrol eden Rusya askerlerinin santral işçilerinin kaldığı Slavutych kasabasını bugün tamamen ele geçirildiği duyuruldu. Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı askeri yetkililer, "Rus işgalciler Slavutych'i ele geçirdi ve bir hastaneyi işgal etti. Kasabanın belediye başkanı Yuri Fomiçev rehin alındı" bilgisi paylaştı.



