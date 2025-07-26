Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da tartışmalı yasa geri çekildi /26 Temmuz 2025 21:30

Ukrayna'da tartışmalı yasa geri çekildi

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin anti-yolsuzluk kurumlarını denetim altına alan yasa değişikliği, ülkede siyasi bir krize yol açmıştı. Binlerce kişinin sokak gösterileri sonunda tartışmalı yasa geri çekildi.

SHABER3.COM

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından Zelenski’nin çevresine yönelik yürütülen soruşturmalar yatıyordu. Yeni yasa değişikliğiyle, anti-yolsuzluk kurumları Başsavcılığa bağlanarak, bu kurumların bağımsızlığı zayıflatıldı. Ayrıca, 15 NABU çalışanına "Rusya bağlantılı" suçlamalarla dava açılması krizin boyutlarını artırdı.

Bu değişiklik, Kiev, Lviv, Odessa ve Dnipro gibi büyük şehirlerde binlerce kişinin sokaklara dökülmesine neden oldu. Protestocular, "Maidan devriminin kazanımlarının yok edilmesini" protesto ederek, Zelenski yönetimine karşı tepkilerini dile getirdiler.

Batı'dan Sert Tepkiler

Uluslararası toplum, Ukrayna'daki bu gelişmelere sert tepkiler gösterdi. 

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, resmi bir açıklama talep ederken, G7 ülkeleri Kiev'deki büyükelçileri ortak bir protesto metni yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, telefon diplomasisi yoluyla Ukrayna yönetimiyle iletişime geçti.

Zelenskiy'den geri adım

Zelenskiy'nin 22 Temmuz'da imzaladığı ve yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını zedeleyen yasa, kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde sert tepkiye neden olunca yasanın iptalini öngören yeni bir yasa tasarısı sunduğunu açıkladı. 

Ukrayna basının aktardığına göre, yeni tasarı, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) doğrudan başsavcıya bağlanmasını öngören maddeleri yürürlükten kaldırıyor. Bu kapsamda başsavcının NABU müfettişlerine veya SAP savcılarına talimat verme yetkisi kaldırılıyor. SAP personelinin yalnızca kurum yöneticilerine bağlı olması şartı getiriliyor. Ayrıca, devlet sırrına erişimi olan NABU çalışanlarının her altı ayda bir yalan makinesi testinden geçmeleri ve Rusya ile çatışma devam ettiği sürece yurtdışına çıkmamaları şart koşuluyor.

Zelenskiy, tasarının hem NABU ve SAP temsilcileriyle hem de yabancı ortaklarla istişare içinde hazırlandığını belirtti. Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ve bağımsız uzmanların sürece dahil edilmesi de gündemde. Devlet Başkanı, üç gündür süren gösterileri "Ukraynalıların tüm bu gelişmelere onurluca tepki vermesi çok önemli" diyerek yorumladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'da tartışmalı yasa geri çekildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:15