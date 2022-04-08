Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu: '30'un üzerinde ölü var'

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonu roketle vuruldu. Onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.





Ukrayna devlet demiryolu şirketi istasyonun Rusya tarafından vurulduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna birliklerinin istasyonu hedef aldığını ileri sürdü.





Ukrayna devlet demiryolu şirketinden yapılan açıklamada istasyonun sivillerin tahliyesi için kullanıldığı, saldırı sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde yaralı olduğu belirtildi.





Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Kramatorsk'a Toçka-U füzesi attığı belirtildi.











