Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu: '30'un üzerinde ölü var' /08 Nisan 2022 12:39

Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu: '30'un üzerinde ölü var'

Ukrayna devlet demiryolu şirketi Kramatorsk'taki tren istasyonunun Rusya tarafından vurulduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna birliklerinin füze saldırısı olduğunu duyurdu.

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Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonu roketle vuruldu. Onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna devlet demiryolu şirketi istasyonun Rusya tarafından vurulduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna birliklerinin istasyonu hedef aldığını ileri sürdü.

Ukrayna devlet demiryolu şirketinden yapılan açıklamada istasyonun sivillerin tahliyesi için kullanıldığı, saldırı sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde yaralı olduğu belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Kramatorsk'a Toçka-U füzesi attığı belirtildi.



Sivillerin tahliyesi için kullanılıyordu
Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyor.  Söz konusu tren hattı Lavyansk, Kramatorsk ve Lyman gibi şehirler için 'tek çıkış yolu' olarak biliniyor.
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