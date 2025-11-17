Ukrayna'da Türk gemisi dronla hedef alındı: Fail aranıyor!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.”









Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 16 Türk personelinin bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisinin İzmail Limanında tahliye sırasında dron saldırısına uğradığını duyurdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırı sonucu gemide yangın çıktığını, herhangi bir yaralanma olmadığını ve personelin tahliye edildiğini açıkladı.