Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da vaka sayısında rekor artış /17 Haziran 2020 19:47

Ukrayna'da vaka sayısında rekor artış

Ukrayna’da koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından vaka sayısında rekor artış nedeniyle, karantina uygulamasının süresi bir kez daha uzatıldı.

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Ukrayna'da koronavirüs vakalarında rekor artış yaşandı. Ülkede bazı kısıtlamaların yeniden sertleştirilmesi gündeme alındı.Ukrayna Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin süresinin 31 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi. Karantina daha önce 22 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

‘TEHDİT ORTADAN KALMADI’

Ülkede son bir haftada 4 bin 853 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirten Başbakan Denis Şmigal, vaka sayısındaki artışa bağlı olarak bazı bölgelerde karantina uygulamalarının sertleştirilmesi ihtimalinin de gündemde olduğunu söyledi. “Halkın karantinadan yorulduğunu anlıyoruz, ama tehdit ortadan kalkmadı” diyen Şmigal, salgınla mücadelede, kısıtlayıcı önlemlerin süresini uzatmaktan daha etkili bir yöntem olmadığını vurguladı.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna’da son 24 saatte 758 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 33 bin 234’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 943 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Ukrayna, 15 Haziran’dan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını yeniden açmıştı. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin 1 Temmuz’da başlaması bekleniyor. 

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