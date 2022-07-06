Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da Zelenskiy ile ordu arasında kriz /06 Temmuz 2022 11:50

Ukrayna'da Zelenskiy ile ordu arasında kriz

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 133. güne girerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Luhansk’ı kaybeden ordu arasında kriz patlak verdi.

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Aylar süren savaş sonrası Ukrayna ordusu önceki gün Luhansk’tan çekilmek zorunda kalmıştı.

Sanayi bölgesindeki Mariupol kenti ve Azovstal fabrikasından sonra Luhansk’ı da kaybeden Ukrayna ordus ile Zelenskiy arasında kriz patlak verdi.

ZELENSKİY İLE ORDU TERS DÜŞTÜ
Batı’nın silah yardımı sözüne güven sonuç alamayan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ordusu ile ters düştü.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, izni olmadan askerlerin hareketine kısıtlama getiren orduya tepki gösterdi.

Ukrayna ordusunun dün yayınladığı kararnameye göre askerler, yedek askerler ve diğer askeri görevliler yer değiştirmeden önce askeri yönetimden izin alacak.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Valeri Zaluzniy Facebook mesajında “Sevgili vatandaşlar ve askerlik görevini sürdürenler. Savaşın sürdüğünü hatırlatmak isterim. Ülkenizin size ihtiyacı var. Herkes askeri birimler kayıt olmalı” ifadelerini kullandı.
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