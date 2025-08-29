Ukrayna'daki 6 milyon insan mayınlı alanda yaşıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu alan, İngiltere'nin toplam yüzölçümünden (130 bin kilometrekare) daha geniş bir bölüge denk geliyor. The Guardian gazetesinin, Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) kaynaklı haberine göre, Ukrayna'nın geniş toprakları, savaşın yarattığı mayın ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle tehlike arz ediyor.





Mayınlar, tarım faaliyetlerini durma noktasına getirirken, sivil halkın günlük yaşamını da tehdit ediyor. Bu tehlikeli bölgelerde veya yakınlarında 6 milyondan fazla insan yaşıyor. Özellikle Harkov, Sumı ve Zaporijya bölgelerindeki tarım arazileri, mayınlar nedeniyle ciddi zarar görmüş durumda.





Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisi'nin verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 359 kişi mayın ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi ise yaralandı. Kurbanlar arasında en az 18 çocuk bulunuyor.





BM: “Daha Önce Görülmeyen Ölçekte Bir Tehlike"





Birleşmiş Milletler'in (BM) mayın temizleme uzmanı Paul Heslop, Ukrayna'daki durumun daha önce görülmeyen bir karmaşıklık ve ölçekte olduğunu belirtiyor. Heslop, "Ukrayna'da bir milyondan fazla mayın dağıtıldı" diyerek, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikenin boyutunu vurguluyor.





Mayınların tarım arazilerini kullanılamaz hale getirmesi, ekonomik ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Ayrıca, sivil halkın güvenliğini sağlamak için acil mayın temizleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak, geniş alanlar ve yüksek mayın yoğunluğu, temizleme çalışmalarını son derece zorlaştırıyor.





Ukrayna'daki mayın temizleme çalışmaları, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip. Ancak, geniş alanlar, yüksek mayın yoğunluğu ve sürekli devam eden çatışmalar, temizleme sürecini yavaşlatıyor. Uluslararası toplumun desteği, mayınların temizlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşıyor.





Tarım arazilerinin mayınlardan arındırılması, Ukrayna'nın gıda güvenliğini sağlamak açısından büyük bir öneme sahip. Ancak, mayın temizleme ekipmanları ve uzmanların yetersizliği, çözülmesi gereken önemli sorunlar arasında yer alıyor.