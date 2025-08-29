Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'daki 6 milyon insan mayınlı alanda yaşıyor /29 Ağustos 2025 14:37

Ukrayna'daki 6 milyon insan mayınlı alanda yaşıyor

Ukrayna'daki mayınlı ve patlamamış mühimmatla kirlenmiş alanlarda 6 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu bölgelerin toplam büyüklüğü, Haziran 2025 itibarıyla 139 bin kilometrekareye ulaştı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu alan, İngiltere'nin toplam yüzölçümünden (130 bin kilometrekare) daha geniş bir bölüge denk geliyor. The Guardian gazetesinin, Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) kaynaklı haberine göre, Ukrayna'nın geniş toprakları, savaşın yarattığı mayın ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle tehlike arz ediyor.

Mayınlar, tarım faaliyetlerini durma noktasına getirirken, sivil halkın günlük yaşamını da tehdit ediyor. Bu tehlikeli bölgelerde veya yakınlarında 6 milyondan fazla insan yaşıyor. Özellikle Harkov, Sumı ve Zaporijya bölgelerindeki tarım arazileri, mayınlar nedeniyle ciddi zarar görmüş durumda. 

Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisi'nin verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 359 kişi mayın ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi ise yaralandı. Kurbanlar arasında en az 18 çocuk bulunuyor.

BM: “Daha Önce Görülmeyen Ölçekte Bir Tehlike"

Birleşmiş Milletler'in (BM) mayın temizleme uzmanı Paul Heslop, Ukrayna'daki durumun daha önce görülmeyen bir karmaşıklık ve ölçekte olduğunu belirtiyor. Heslop, "Ukrayna'da bir milyondan fazla mayın dağıtıldı" diyerek, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikenin boyutunu vurguluyor.

Mayınların tarım arazilerini kullanılamaz hale getirmesi, ekonomik ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Ayrıca, sivil halkın güvenliğini sağlamak için acil mayın temizleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak, geniş alanlar ve yüksek mayın yoğunluğu, temizleme çalışmalarını son derece zorlaştırıyor.

Ukrayna'daki mayın temizleme çalışmaları, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip. Ancak, geniş alanlar, yüksek mayın yoğunluğu ve sürekli devam eden çatışmalar, temizleme sürecini yavaşlatıyor. Uluslararası toplumun desteği, mayınların temizlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşıyor.

Tarım arazilerinin mayınlardan arındırılması, Ukrayna'nın gıda güvenliğini sağlamak açısından büyük bir öneme sahip. Ancak, mayın temizleme ekipmanları ve uzmanların yetersizliği, çözülmesi gereken önemli sorunlar arasında yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'daki 6 milyon insan mayınlı alanda yaşıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:39