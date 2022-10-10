Ukrayna'daki Rus işgalcilerin başına getirilen General Sergey Surovikin kimdir?

Acımasızlığıyla bilinen General Surovikin kimdir?

İki defa hapse girdi





Son günlerde bazı cephelerde yaşanılan kayıplar ve Rusya içerisinde büyüyen rahatsızlığın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Tacikistan, Çeçenistan ve Suriye'de görev yapan General Sergey Surovikin'i Ukrayna'da savaşan birliklerin komutasına getirdi.1966 yılında Novosibirsk şehrinde doğan general haziran ayında Güney Askeri Grup Komutanlığına getirilmişti. Son kararla Ukrayna savaşındaki tüm Rus güçler Surovikin'e bağlanmış oldu.Daha öncesinde Surovikin Hava ve Uzay Güçleri Kumandanı olarak Suriye'deki Rus askeri operasyonlarının komuta etti ve 2017 yılında buradaki hizmetleri nedeniyle Rus Kahramanı madalyasıyla ödüllendirildi.ABD merkezli Jamestown Vakfı'nın yayınladığı bir rapora göre ordu içerisinde tamamen "acımasız" biri olarak bilindiği vurgulandı.Her türlü emri sorgulamadan uygulamaya hazır olduğu vurgulanan raporda, bu özelliği sayesinde 2008 yılındaki sertlik yanlısı radikal askeri reformdan sonra hızla yükseldiği belirtildi.İngiliz istihbarat raporlarında da generalin 30 yıldan uzun süren kariyerinin acımasızlık ve yolsuzluklarla anıldığı vurgulandı.Surovikin, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen önce başarısız bir darbe girişimi sırasında darbe karşıtı gösteri yapan 3 protestocunun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesi ile hapse atıldı. Fakat yedi ay sonra Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından sadece emirlere uyduğu gerekçesiyle yargılanmadan serbest bırakıldı.Dört yıl sonra ise silah kaçakçılığı nedeniyle yeniden hapis cezası aldı. Bir yıl hapiste kaldıktan sonra hükmün bozulmasıyla göreve döndü.General, Halep şehrinde büyük bir yıkıma yol açan hava saldırılarından da sorumlu olmakla suçlanıyor. 2020 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Suriye ile ilgili yayınlanan bir raporda da 2019-2020 yıllarında İdlib'e düzenlenen saldırılarda işlenen ihlallerden sorumlu olan komutanlardan biri olarak listelendi.