Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'daki siyasi kriz İngiliz gazetesinde: 'Zelenski istifa!' /26 Temmuz 2025 21:34

Ukrayna'daki siyasi kriz İngiliz gazetesinde: 'Zelenski istifa!'

Ukrayna’da yaşan siyasi kriz ve sokak gösterileri The Telegraph gazetesinde konu edildi. İngiliz gazeteci Owen Matthews, köşe yazısında, Devlet Başkanı Zelensky’nin istifa etmesi gerektiğini yazdı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Owen Matthews, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) skandalı ışığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den doğrudan istifasını talep etti.

Matthews, "Zelenski, ülkesini yıkımdan kurtarmada epik bir rol oynadı. Şimdi, yolsuzlukla suçlanan seleflerinin izinden gitme tehlikesi var ve Ukrayna için istifası gerekiyor" diye yazdı.

Matthews, Ukrayna'da yeni bir devlet başkanının seçilmesinin barışı bile hızlandırabileceğini düşünüyor. "Yeni bir Ukrayna devlet başkanı, özellikle Rusça konuşan Ukrayna nüfusunun haklarını savunmaya hazır olursa, bu bir yeniden başlangıç anı olabilir ki bu, Kremlin'in ve paradoksal olarak AB'nin temel taleplerinden biridir" diyor Matthews. Ayrıca, "Putin'in Zelenski'ye karşı kişisel bir nefret beslediğini" ve bunun barışa bir engel teşkil ettiğini belirtiyor.

İngiliz yazar, NABU skandalının yanı sıra, son bir yıl içinde Zelenski'nin birçok siyasi muhalifinin ve eleştirmeninin tutuklandığını, muhalefet medya organlarının kapatıldığını ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan ancak hapse atılmayan yetkililerin olduğunu hatırlatıyor. Bu durum, Ukrayna'daki siyasi ortamın gerginliğini ve Zelenski yönetimine yönelik artan eleştirileri yansıtıyor.

Uluslararası tepkiler

Matthews'in bu çağrısı, uluslararası toplumda çeşitli tepkilerle karşılandı. 

Bazı siyasi analistler, Zelenski'nin istifasının Ukrayna'daki siyasi istikrarsızlığı artırabileceğini ve ülkenin iç ve dış politikadaki zorluklarını daha da derinleştirebileceğini düşünüyor. Bu tür çağrılar, ülkenin gelecekteki siyasi yönelimini ve uluslararası ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlikler yaratıyor. 

Zelenski'nin istifası çağrısı, Ukrayna'daki siyasi ve sosyal dinamikleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.
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