Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan ABD'ye çağrı /13 Nisan 2021 19:40

Ukrayna'dan ABD'ye çağrı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD’nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna’da olması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi.

Yermak açıklamasında, “Ukrayna, Rusya karşısında sadece kendisinin değil Batı'nın da güvenliğini sağlıyor. Peki ABD patriot füzelerini nereye konuşlandırıyor? En yakın yer Polonya'da var ancak Ukrayna'da da olmalı” ifadelerini kullandı.

KULEBA İLE BLINKEN GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belçika'nın başkenti Brüksel’deki temaslarını sürdürüyor. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Kuleba, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna sınırına birliklerini gönderdiği ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında gerginliğin arttığı bir dönemde toplantının tam zamanında yapıldığını ifade eden Kuleba, Rusya'nın askeri yığınağının yalnızca Ukrayna sınırında değil aynı zamanda demokratik dünyanın sınırlarında yer aldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı partnerleriyle İran, Afganistan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu görüşmek üzere Brüksel'de temaslarda bulunuyor.



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