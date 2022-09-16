Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk'ta başsavcıya bombalı suikast /16 Eylül 2022 14:07

Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk'ta başsavcıya bombalı suikast

Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti başsavcısının ofisine bombalı saldırı düzenlendi.

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Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Rusya yanlısı iki cumhuriyetten biri olan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) başsavcılık ofisine düzenlenen bombalı saldırıda başsavcı ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Interfaks haber ajansı başsavcılık ofisinin yer aldığı binada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu LHC Başsavcısı Sergey Gorenko ile Başsavcı Yardımcısı Yekaterina Steglenko'nun öldüğünü duyurdu.

LHC lideri Leonid Paseçnik de Gorenko ve Steglenko'nun ölümünü doğruladı.

Patlamanın gerçekleştiği bina boşaltılırken binanın üçüncü katındaki hasarın dışarıdan görüldüğü belirtildi.
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