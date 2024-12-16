Ukrayna'dan flaş iddia! Kuzey Kore askerleri Çeçen askerlerini öldürdü

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan (DIU) flaş bir iddia geldi.





'DOST ATEŞİ'YLE 8 ÇEÇEN ASKER ÖLDÜ

DIU’dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna’ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore’nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.