Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan flaş iddia! Kuzey Kore askerleri Çeçen askerlerini öldürdü /16 Aralık 2024 09:41

Ukrayna'dan flaş iddia! Kuzey Kore askerleri Çeçen askerlerini öldürdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin, Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin öldüğünü açıkladı. Yaşanan olayın dil engeli nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan (DIU) flaş bir iddia geldi.

'DOST ATEŞİ'YLE 8 ÇEÇEN ASKER ÖLDÜ
DIU’dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna’ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore’nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'dan flaş iddia! Kuzey Kore askerleri Çeçen askerlerini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:46