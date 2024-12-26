Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan flaş iddia: Yolcu uçağını Rusya düşürdü /26 Aralık 2024 13:13

Ukrayna'dan flaş iddia: Yolcu uçağını Rusya düşürdü

Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na ait düşen yolcu uçağındaki 38 yolcu hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu. Uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışmaya sebep oldu. Ukrayna, uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

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Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. Azerbaycan'da uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

GÖRÜNTÜLER KAFA KARIŞTIRDI
Uçak dışı ve yolcuların bulunduğu iç kısımdaki görüntülerde, henüz nedeni belirlenemeyen delikler dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düşüş yaşandığına dair iddialar öne sürüldü.

RUSYA İDDİASI
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü öne sürdü.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

Öte yandan, Azerbaycan Havayolları dün yaptığı açıklamada uçağın kuş sürüsüne çarptığını ve kazaya bunun sebep olduğunu bildirmişti.
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