Ukrayna'dan gelen gemi Çanakkale'de karaya oturdu

Rusya, Türkiye, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan ve dünya piyasalarına daha fazla tahıl arzını hedefleyen 'tahıl koridoru' anlaşması sonrasında Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin Türkiye gelişleri sürüyor.





Bunun yanı sıra farklı amaçlarla da Ukrayna'dan gelerek Türkiye'den geçen gemilerden birisi olan ve kargo taşıdığı belirtilen bir geminin Çanakkale Boğazı'nda karaya oturduğu aktarıldı.



diken.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna’dan Yunanistan’a giden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı Yalıköy adlı kargo gemisi, Boğaz’ın Marmara Denizi yönündeki girişinde bulunan Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu. Ukrayna’dan Yunanistan’a giden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı Yalıköy adlı kargo gemisi, Boğaz’ın Marmara Denizi yönündeki girişinde bulunan Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.