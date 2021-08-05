Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan gelen helikopterler yangına gece de müdahale edecek /05 Ağustos 2021 22:53

Ukrayna'dan gelen helikopterler yangına gece de müdahale edecek

Ukrayna'dan gelen ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na konuşlanan 5 adet yangın söndürme helikopterinin bölgedeki orman yangınlarına geceleri de müdahale edeceği belirtildi.

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Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna’dan 5 helikopter Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na geldi. Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip olan helikopterler orman yangınlarına akşam müdahalesi için son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 9 gündür devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 5 ilde toplamda 12 yangın sürüyor. Şu ana kadar 38 ilde çıkan 180 yangın kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. 

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyündeki orman yangını da 4’üncü gününde.

Yangına hem havadan hem da karadan müdahale ediliyor. Türkiye’ye orman yangınları ile mücadele kapsamında Ukrayna’da 5 yangın helikopter geldi. 5 yangın helikopteri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Isparta Süleyman Demirel Havalimanına konuşlandırıldı.

Ukrayna’dan gelen helikopterlerin diğer yangın helikopterlerinden 2 farklı özelliği bulunuyor. Helikopterler akşamları da yangınlara müdahale edebiliyor.

Helikopterlerin diğer bir farklı özelliği ise daha fazla su taşıma kapasitesine sahip olması. 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarını havalimanındaki son hazırlıklarını tamamladı. Gece görüş cihazlarına sahip helikopterler, bölgedeki yangınlara havadan müdahaleyi gece de sürdürecek.

Süleyman Demirel Havalimanı’nda devam eden çalışmalar kapsamında Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotların da eşlik edeceği öğrenildi.
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