"Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri alımı gıdada riskleri arttırabilir"

"UKRAYNA'DAN KONTROLSÜZ GIDA ÜRÜNLERİ GIDADA RİSKLERİ ARTTIRABİLİR"





Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde zorunlu resmi sertifika ve belgeler resmi kontrollerde aranmayacak.Kararla, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal ürün ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi.Buna göre, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlanıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak.Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belgelerin kaldırılması kararını değerlendirdi.Gürer, “Cumhurbaşkanı yayınladığı karar ile Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliği sağlanması ve gıda erişimde sorun yaşanamaması gerekçesiyle Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında ve transit ticaretinde veteriner hizmetleri bitki sağlığı ve gıda yem kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgeler söz konusu ülke otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmî kontroller aranmaz kararı verdi. Görünürde gıda açığımız nedeni ile ithal ürün gelişi kolaylaştırıcı bir düzenleme sağlandı ancak aynı zamanda GDO’lu ve Bakanlıkça uygun bulunmayan ürünler içinde kapı aralanmış oldu. Bu karar Ukrayna’dan her koşulda ithal gıda ürününe gereksiniminizi göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kendi kendine yeten ülkemizin ithal mecburiyetine düşürülmesinin de somut yansımasıdır. Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri gıdada riskleri arttırabilir” diye konuştu.