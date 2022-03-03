Samanyolu Haber /Gündem / "Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri alımı gıdada riskleri arttırabilir" /03 Mart 2022 23:18

"Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri alımı gıdada riskleri arttırabilir"

Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde zorunlu resmi sertifika ve belgelerin resmi kontrollerde aranmayacak olması endişe meydana getirdi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde zorunlu resmi sertifika ve belgeler resmi kontrollerde aranmayacak.

Kararla, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal ürün ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlanıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak.

Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

"UKRAYNA'DAN KONTROLSÜZ GIDA ÜRÜNLERİ GIDADA RİSKLERİ ARTTIRABİLİR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belgelerin kaldırılması kararını değerlendirdi.

Gürer, “Cumhurbaşkanı yayınladığı karar ile Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliği sağlanması ve gıda erişimde sorun yaşanamaması  gerekçesiyle Ukrayna’dan  yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında ve transit ticaretinde veteriner hizmetleri bitki sağlığı ve gıda yem kanunu kapsamında Tarım ve Orman  Bakanlığına  sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgeler söz konusu ülke otoriteleri tarafından yeniden  düzenlenmeye  başlayıncaya kadar resmî kontroller aranmaz kararı verdi. Görünürde gıda açığımız nedeni ile ithal ürün gelişi kolaylaştırıcı bir düzenleme sağlandı ancak aynı zamanda GDO’lu ve Bakanlıkça uygun bulunmayan ürünler içinde kapı aralanmış oldu. Bu karar Ukrayna’dan her koşulda ithal gıda ürününe gereksiniminizi göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kendi kendine yeten ülkemizin ithal mecburiyetine düşürülmesinin de somut yansımasıdır. Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri gıdada riskleri arttırabilir” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ukrayna'dan kontrolsüz gıda ürünleri alımı gıdada... Sonraki Haber >>

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:23:03