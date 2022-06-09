Ukrayna'dan Lavrov'a tepki: Boş sözler

Bodnar: Rusya gerçekçi olmayan teklifler getiriyor





Kremlin: Batı'nın yaptırımları kaldırılmalı





Rusya'dan "Ukrayna tahılının önemi abartılıyor" iddiası





DW'ningöre, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı için Karadeniz'de güvenli koridor açılmasına yönelik soru işaretleri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye temasları sonrasında da giderilemedi.Lavrov Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısındaUkrayna'yı limanlarına döşediği mayınları temizlemeye çağırmış, bunun sonrasında limanlardan çıkış yapacak gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını söylemişti. Lavrov, bir soru üzerine Rusya'nın limanların mayınlardan arındırılmasını kendi çıkarları için kullanmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.Lavrov'un açıklamalarına Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un limanların güvenliği konusunda verdiği güvenceyi "boş sözler" diye nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü Oleg Nikolenko, kıyı bölgelerini korumak için askeri ekipmana ve Karadeniz'deki ihracat güzergahlarında denetim için donanma misyonuna ihtiyaç olduğunu belirterek "Rusya'nın tahıl koridorlarını Ukrayna'nın güneyine saldırmak için kullanmasına izin verilemez" dedi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da Lavrov'un Türkiye'deki temaslarıyla ilgili olarak "Şu an için üzerinde uzlaşılmış uygun bir anlaşmanın olmadığı anlaşılıyor. Ukrayna tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden güvenceye alınmasına yönelik Kiev'in katılımı olmadan hiçbir anlaşma mümkün değil" açıklamasında bulundu. Bodnar, Rusya'nın tahıl taşıyan gemilerin denetlenmesi sürecine dahil olmaya çalıştığını belirterek Moskova'yı "gerçekçi olmayan" teklifler getirmekle suçladı.Ukraynalı Büyükelçi, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu yeniden canlandırmaya çalıştığını belirterek Türkiye'nin konuyla ilgili arabuluculuğu sürdürmesinin Kiev için önemli olduğunu, Türkiye'nin de iki tarafla diyaloğu sürdürmeye önem verdiğini belirtti.Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi sonrasında Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılabilmesi için Batı'nın Rusya'ya uyguladığı dolaylı ve doğrudan yaptırımların kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.Batı'nın yaptırımlarının Rus gemileriyle taşınan tahılın sigortalanmasını, ödemeleri ve Avrupa limanlarına erişimi etkilediğini belirten Peskov, yaptırımların kaldırılmasına yönelik kaydadeğer bir tartışma gerçekleşmediğini belirtti.Ukrayna ve Rusya, dünya buğday ihracatının üçte birini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Rusya gübrede, Ukrayna da ayçiçek yağı ve mısırda dünyanın en önemli üreticileri arasında.Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatının küresel piyasalarda küçük bir yer tuttuğunu ve öneminin Batı tarafından abartıldığını iddia ediyor. Kremlin sözcüsü Peskov, rezervler konusunda, "Bildiğimiz kadarıyla Ukraynalıların söylediğinden çok daha az tahıl var. Bu tahıl rezervlerinin uluslararası piyasalara etkileri açısından olduğundan önemli gösterilmesinin bir anlamı yok" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Batı'yı Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili konuyu 'küresel bir felaket' diye şişirmekle suçladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Ukrayna dünyanın en büyük beşinci buğday ihracatçısı konumunda ve son yıllarda küresel piyasalarda yüzde 10'luk paya sahip bulunuyor.