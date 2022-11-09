Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan müzakereler için beş şart /09 Kasım 2022 00:32

Ukrayna'dan müzakereler için beş şart

ABD ve Avrupa basınında Batı’nın Kiev’i Moskova ile diyaloğa zorluyor haberlerinin ardından uzun zamandır Rusya ile müzakerelere karşı duran Zelenski’den yeni bir açıklama geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'yla müzakerelerin mümkün olması adına bir açıklama yaptı. Zelenski açıklamasında beş şartı öne sürdü.

Kendi Telegram kanalından yayınladığı video mesajda Zelenski, Moskova’ya müzakereler için şu beş şartı öne sürdü:

1-Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması,
2- Ukrayna hakkındakiBM Sözleşmesine saygı,
3- Askeri operasyonların neden olduğu tüm kayıpların tazmin edilmesi,
4- Tüm savaş suçlularının cezalandırılması,
5- Benzer bir saldırının tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı iktidarda olduğu sürece hiç bir müzakere görüşmesinin olmayacağına dair bir kararname çıkaran Zelenski, Moskova ile müzakereler adına yeni şartlarını için açıkladı.

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