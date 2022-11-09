Ukrayna'dan müzakereler için beş şart

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'yla müzakerelerin mümkün olması adına bir açıklama yaptı. Zelenski açıklamasında beş şartı öne sürdü.





Kendi Telegram kanalından yayınladığı video mesajda Zelenski, Moskova’ya müzakereler için şu beş şartı öne sürdü:





1-Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması,

2- Ukrayna hakkındakiBM Sözleşmesine saygı,

3- Askeri operasyonların neden olduğu tüm kayıpların tazmin edilmesi,

4- Tüm savaş suçlularının cezalandırılması,

5- Benzer bir saldırının tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi.



