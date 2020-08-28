Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan son dakika Belarus kararı /28 Ağustos 2020 00:34

Ukrayna'dan son dakika Belarus kararı

Yapılan seçimler sonrasında sokak olaylarının devam ettiği Belarus ile ilgili bir karar da komşusu Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'nın Belarus ile diyaloğu durdurma kararı aldığı ifade edildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan protestolarla Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı yaptırım kararını takiben Belarus ile diyaloğu durdurduklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna medyasına konuşan Kuleba, "Belarus ile diyaloğu durdurduk. Bunu resmen bildiriyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak Ukrayna'yı itibar, ahlak ve etik kayıplara uğratmayacağına ikna olduğumuzda bu temaslar yeniden başlatılacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile en son seçimler öncesinde konuştuğunu dile getiren Kuleba, "Ülke liderleri arasında şu anda hiçbir iletişim yok ve planlanmıyor" dedi.
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